委內瑞拉超級指揮巨星杜達美出席好萊塢摘星典禮

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文/MUZIK

2019年，古斯塔沃．杜達美（Gustavo Dudamel）除了要慶祝他就任洛杉磯愛樂音樂暨藝術總監十周年，還多了一件喜事。

2019年1月22日上午，這位享譽全球的古典樂指揮家獲頒好萊塢星光大道第2654顆星，這顆星將安置在洛杉磯音樂家學院前。

好萊塢商會新任總裁暨執行長拉娜．蓋邦（Rana Ghadban）談起這位年方38歲的委內瑞拉指揮，說商會將他的成就細分為許多部分，包括他如何啟發亞馬遜公司影集《叢林的莫札特》（Mozart in the Jungle）裡古怪角色－羅德里戈、為洛杉磯弱勢青少年創辦管弦樂團，以及客席指揮2015年的《星際大戰：原力覺醒》等等。

演員海倫．杭特（Helen Hunt）和杜達美有多年交情，她描述起出席聽他排演委內瑞拉愛國樂曲《Cantata Criolla》的時刻。

「聽著排演，我深深體會你的創造力、你的全心投入、你感受到的熱情，還有你真的相信音樂可以讓世界更好。」

「你充滿好奇心、活力無窮，又有擅長表現深刻情感的智慧…我因為工作和旅行走遍世界，而我總是昂首闊步，就是因為我們有你。謝謝洛杉磯，謝謝好萊塢，我愛你們。」

其他明星嘉賓還包括演員克里斯多夫．華茲（Christoph Waltz）、酷玩樂團主唱克里斯．馬汀（Chris Martin）和備受尊崇的作曲家約翰．威廉斯（John Williams）。威廉斯大讚這位年輕的指揮名家是「讓我們齊聚一堂的力量，既親切又迷人。」並說：「他喜歡各式各樣的人，各式各樣的人也都喜歡他。」

洛杉磯市議員米其．歐法瑞爾（Mitch O’Farrell）也響應這樣的說法。

「你的藝術造詣鼓舞、感動了世上無數人。無論他們是誰、故鄉何在，你讓那些比較不幸的人感到快樂，這樣的貢獻就是最美麗的交響曲。」

杜達美走上頒獎台，向古典樂壇前輩致謝，一方面讓大眾接受了這種類型的音樂，同時也為他鋪了音樂生涯之路。

杜達美與妻子Maria Valverde、兒子Martín合影。 (Richard Shotwell / Invision/Associated Press) 分享 facebook

杜達美說，他的星光大道之星象徵了他生命的三大要素：過去、現在與未來。

他對著歡呼群眾說：「身為第一位獲得這項殊榮的委內瑞拉人，我想這顆星星也屬於委內瑞拉全國人民，希望能在這麼糟糕的時期給大家一點希望和鼓勵。」

杜達美身著灰色西裝、腳穿運動鞋，對演員妻子瑪麗亞．瓦薇德（María Valverde）和兒子馬汀大聲呼喊愛的宣言。

他對妻子說：「吾愛，是你賜給我愛，是你賦予我目標和生命的意義，是你讓我覺得腳踏實地。」更用西班牙文補充道：「在你身邊，我的人生就是禮讚。」

為星星揭幕前，杜達美道出臨別錦句：

「宇宙中有上百億顆星星，好萊塢星光大道有成千上萬顆星，而每顆星都憑自己發光閃耀、能鼓舞別人。這提醒我們，天生我才必有用。我們每個人都有影響力，照亮路途是我們共同的責任，這樣一來其他人也能跟隨我們的腳步。」

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