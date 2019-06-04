膠卷上的經典—百老匯演員最愛歌舞片！

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文/MUZIK

今年臺灣音樂劇界盛事之一，就是8月下旬即將在臺中國家歌劇院一連演出8場的蓋西文經典《一個美國人在巴黎》（An American in Paris），本劇榮獲美國劇場最高榮譽東尼獎之編舞、編曲、音樂劇燈光設計與音樂劇佈景四項大獎，在蓋西文兄弟膾炙人口的歌曲之 外，導演暨編舞家克里斯多夫．惠爾登（Christopher Wheeldon）為本製作編排的精彩大場面芭蕾與爵士舞，更是讓眼睛一刻都捨不得閉。這麼精彩的製作，要是看不到現場怎麼辦呢？在等待DVD釋出之前，就來欣賞本劇男女主角，雷恩．斯蒂爾（Ryan Steele）與麗 安．科普（Leanne Cope）欽點的16部歌舞片吧！

挑片原則

麗安提出的名單幾乎都是他的兒時回憶，例如小時候看到媽媽直呼不要再看、自己還要在家扮裝的《真善美》（The Sound of Music）；而這些兒時回憶，對屁股還坐不住的小孩來說，也都可以是在坐進戲院看舞台版本音樂劇之前，親子能夠共賞，先看出 樂趣來的電影。

雷恩則更為舞者本位，他認為讓大眾更能了解舞蹈藝術博大精深的電影有著相當重要的地位，也因此挑了好幾部讓男舞者大放異彩的經典歌舞片，也包括讓男孩舞者燃起舞者夢想的《西城故事》（West Side Story）與《無冕天王》（Newsies）。不過同時之間，他也喜歡帶有濃濃懷舊氛圍的當代翻拍詮釋，對動畫片也是來者不拒。而對於身為專業表演工作者的兩人來說，有一件事情是絕對錯不了的好看：經過了漫長艱困的訓練，在舞台上不畏失敗可能、全心投入當下地挑戰高難度歌舞動作。比起「技術」，「勇氣」才是他們不斷提起的音樂劇演員美德，我們也同樣能在他們挑選的片單當中看見這些讓表演者與觀眾一起感到刺激興奮的冒險瞬間。

麗安最愛

綠野仙蹤 Wizard of Oz (1939)

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這部由米高梅製作的幻想作品是聯合國教科文組織世界記憶名錄上少數的電影，根據美國國會圖書館表示也是影史以來最受歡迎的作 品。本片劇情描述堪薩斯女孩桃樂斯（Dorothy）被龍捲風吹離家園，在奇幻國度與沒膽的獅子、沒腦的稻草人與沒心的錫人一起踏上黃磚路尋找大巫師奧茲（Oz）的冒險。扮演桃樂絲的茱蒂．嘉蘭（Judy Garland）在全片開頭五分鐘處唱出的《彩虹之上》（Over the Rainbow）得到當年奧斯卡最佳原創歌曲獎，也讓他的桃樂斯扮相深植人心，由這個角色開始成為一代歌舞劇名伶。

《彩虹之上》雖然年代久遠，至今仍是熱門翻唱曲。片中大反派西方壞女巫的故事也在2003年被改編成百老匯音樂劇《女巫前傳》（Wicked），講述原來脆弱、善良的綠皮膚女巫，在看盡人情涼薄之後走上魔道。

儘管這齣「大人童話」刻劃人性細膩，麗安也不得 不為之驚豔，不過她認為自己可能是地球上唯一一個覺得《綠野仙蹤》比《女巫前傳》好看的人——那不僅是童年，也是童年中的溫暖。

歡樂滿人間 Mary Poppins (1964)

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迪士尼至今最高的得獎成就，獲得當年奧斯卡13項提名、共奪得5項大獎。

劇情相當簡單：倫敦的班克斯（Banks）夫妻各自忙於銀行工作與倡議女性參政，此時一位撐著雨傘從天而降的神仙保母瑪麗．波萍絲 （Mary Poppins）從天而降，用各種迷人的魔法與道具為兩名小孩解決了一系列問題、進行各種冒險，最後讓班克斯夫妻重新體認家庭的可貴。

本片也是一代歌舞片女王茱麗．安德魯斯（Julie Andrews）出道作，並因此片從奧黛麗．赫本手中接下最佳女主角獎，而波萍絲的神奇咒語《Supercalifragilisticexp ialidocious》更是20世紀影劇史上最能保證快樂的一句咒語。相隔54年的續集《愛．滿人間》（Mary Poppins Returns）則敘述波萍絲再度從天而降，繼續為長大成人的班克斯長子一家解決困難。麗安雖然也喜歡續集，但她覺得《歡樂滿人間》茱麗．安德魯斯好像「對自己的魔法毫不知情」，那種不經意與隨手捻來更是迷人。

真善美 The Sound of Music (1965)

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由二十世紀福斯製作，改編自同名音樂劇，是茱麗．安德魯斯的又一經典名作，她扮演的問題實習修女瑪莉亞（Maria），在二戰時期到一位奧匈帝國海軍上校家中擔任家庭教師，用音樂與遊戲博得孩子喜愛，最後軟化上校冷硬的心，然後一群人化險為夷，在上校友人與修女的協助下躲避納粹搜索，往自由的生活而去。

麗安小時候都會穿著窗簾拿著吉他，假裝自己是瑪莉亞一邊彈唱起來，在電視上收看的頻率到了媽媽都已經覺得膩的程度。不過本片由茱麗．安德魯斯唱出的《我最喜愛的事物》（My Favorite Things）與《Do Re Mi》兩首歌曲，則是各類音樂百編不厭的經典標準曲目。

對主演這檔《一個美國人在巴黎》的麗安來說，現在回頭看本片又有格外的感觸：同樣都是在黑暗的時代發生的故事、也同樣都在黑暗當中看到光明的結局。

雷恩最愛

西城故事 West Side Story (1961)

對雷恩來說意義非凡的歌舞片，是伯恩斯坦1957年的經典音樂劇《西城故事》翻拍的電影，這可能是作為男舞者的雷恩最愛的一部歌舞片，同時也是讓他18歲在紐約展開音樂劇人生的出道劇目。

《西城故事》眾所皆知是紐約幫派版的《羅密歐與茱麗葉》，而伯恩斯坦與史蒂芬．桑坦（Stephen Sondheim）共同創作的膾炙人口歌曲如〈美國〉（America）、〈今夜〉（Tonight）、瑪莉亞（Maria）、〈天國某處〉（Somewhere），則脫離了莎士比亞的劇情框架，得到自己的文化經典地位。電影版西城故事除了將歌舞片拍攝場景從攝影棚內轉移到真實世界的曼哈頓而更打動觀眾外，其富有深意的畫面安排、充滿力量與速度的歌舞場景，都與上個世代歌舞片的典雅精緻做出區別，也因此拿下十座奧斯卡獎項——至今仍是美國影史上第二多。

髮膠明星夢 Hairspray (2007)

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為什麼好萊塢電影裡的胖女孩就是得不到夢中情人？1988年邪典教父約翰．華特斯（John Walters）為了顛覆這種劇情公式，拍攝 了（號稱在他作品中最清新健康的）《髮膠明星夢》。

故事設定在1960年代巴爾的摩，懷有夢想胖女孩崔西（Tracy）期待自己有一天能登上選秀節目大放光彩，然而學校同學都嘲笑他，連 自己媽媽都倒潑冷水，最後與同樣懷有明星夢但苦於種族歧視氛圍的黑人同學西威（Seaweed）彼此扶持，雙雙突破重圍，一圓明星夢與戀情，也為旁人生活帶來不同。

本片2002年改編為百老匯音樂劇，然而膾炙人口的版本還是2007年電影。

本片讓21世紀最堅強的歌舞陣容齊聚一堂，包括皇后．拉蒂法（Queen Latifah），以及扛下崔西母親艾德娜（Edna）一角必須反串傳 統的約翰．屈伏塔。雷恩相當喜歡50∼60年代的流行文化，本片的懷舊感深得他心，此外這也是一段追求明星生涯的勵志故事，對身為紐約演員的他來說更有同感。

海洋奇緣 Moana (2016)

這是雷恩最近的最愛。對喜歡經典劇目的雷恩來說，這的確是一部相當當代的選擇，還是一部動畫片！這部動畫的歌曲是迪士尼近年在 《冰雪奇緣》之後的最掀熱潮的製作，年僅18歲的素人女主角奧莉伊．卡拉瓦爾侯（Auli'i Cravalho），在曾獲東尼獎與葛萊美獎肯定的青生代百老匯音樂家，林—曼努爾．米蘭達（Lin-Manuel Miranda）融入他最擅長嘻哈元素的〈海洋之心〉（How Far I'll Go）中，唱出了一項奧斯卡最佳原創歌曲提名，幾乎可敵艾莎（Elsa）無所不在的〈放手吧〉（Let It Go）。

就是這兩項元素征服了通常重視舞蹈多一點的雷恩，榮登榜上。儘管對玻里尼西亞原住民形象的爭議持續了一段時間，但《富比世》雜誌依然很認真地寫了一段文章，分析《海洋奇緣》若製作成音樂劇版可能再掀的狂潮與利潤。

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《一個音樂劇的誕生》

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