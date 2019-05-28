古典音樂讓你生產力高漲（嗎？）

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文/MUZIK

過去的許多研究強調開放式辦公室對生產力的影響，連咖啡店的環境音都能改變人們的思緒，今日許多商店都用音樂來「影響」顧客心理也已不足為奇！

工作場所的「背景音」在人們的生產過程中，扮演相當重要的角色，也帶來相當的影響，過去的許多研究強調開放式辦公室對生產力的影響，連咖啡店的環境音都能改變人們的思緒，今日許多商店都用音樂來「影響」顧客心理（操縱目標對象行為）也已不足為奇。

那麼古典音樂對於生產活動，是不是也有一定的特殊效果？有論者認為它能幫助人們面對複雜的認知性工作，但這樣的推論尚無可供複製的實驗為證，論述中人們通常又是聽完音樂再工作，而非同時進行，都讓這樣的說法帶有疑點。

音樂的影響

新的研究除了試圖釐清過往疑問，還進一步將聽音樂者本身的性格納入考慮。他們讓數百位受試者完成兩個「認知性工作」：一為在文章中找出所有的字母A，並將它們劃掉；二為記下一串兩字的字組，之後在其中一字出現時，回憶與之配對的另一個字。受試者在多樣的背景音中進行這兩個任務，有些人聽著易於入耳的背景音樂（elevator- style music，常稱為muzak），這些人又分為專聽特定範圍聲調的一組，與聽變化音量音樂的另一組；其他人則身處「至福的寧靜」中。

除了兩個工作，受試者還要填完一分問卷，指出會讓他們感覺乏味的某些工作，以及他們是否喜歡受到外來刺激等。

誰的表現好

這樣一來，所謂的工作表現，就成了工作本身、音樂類型、人的性格等諸般因素的混合產物。例如，一般不傾向感覺工作無聊的人，在聽最複雜的音樂時，表現會比聽簡單音樂或在安靜環境中要來得好，即使音量相對低時也是如此。相反地，如果受試者是容易感到無聊的人，安安靜靜則是他們的最佳選項。研究者假設這很可能是因為「無聊閾限」低（對無聊的容許範圍大）的人傾向排斥外來刺激，比較安靜而複雜的音樂恰好會讓他們分心；而容易感到無聊的另一群人其實喜歡外來刺激，所以他們聽著複雜的音樂反而會更專注於手上的工作。在工作變得更加複雜時，音樂的類型或音量都已無關痛癢：不容易無聊的人聽點音樂，表現會更好，容易覺得無聊的人則反而更適合安靜的環境。

研究者相信這是因為複雜的工作已經給容易覺得無聊的人提供了足夠的刺激，背景音樂只是多餘的障礙，「在安靜中工作時，他們的表現好過不易覺得無聊的同儕」的事實，支持這個推論。

如此看來，了解自己的「無聊閾限」，並對應調整自己聽音樂的習慣，好像才是關鍵。研究者表示：「我們提出的證據，打破一般認為音樂一類分散注意力的東西會防礙工作的觀念」、「我們的發現指出，音樂與工作表現之間的關係並非唯一，意即音樂對每個人工作的好壞影響不能一概而論。」

無不無聊啊你？

那麼，如何了解自己容不容易覺得無聊？目前最孚眾信的可能是奧瑞岡大學1980年代建構的「無聊傾向量表」，表上的28個問題會合理評估個人在無聊光譜上的位置，讓你調整工作習慣時可以遵循。祝大家好運！

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