《捍衛任務3》基哥！！不只是最強動保人士 還聯手古典樂共創暴力美學

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文/MUZIK

縱使好萊塢充滿一個個強悍的肌肉棒子，但講到好萊塢「殺手」代表，《捍衛任務》主角─約翰·維克(基努·李維飾演)絕對排名在大家心目中的前三名。《捍衛任務》以單純的戲劇線、豐富動作設計、視覺效果深受大家喜愛。而基努‧李維穩重、寡言、有點雅痞的人物調性，與招招致命、敏捷的殺手反差形象，使《捍衛任務》跳脫出007系列、不可能的任務……等經典動作片的刻板印象，讓約翰·維克一角深植人心，在暴力與優雅的模糊邊緣，矗立「殺神」經典角色，帶粉絲們享受、期待一集集《捍衛任務》「一轉眼」就放倒的暴力美學。

《捍衛任務》電玩般的視覺呈現，加上誇張的打鬥視覺效果，到第三集還會再為我們帶來怎樣的突破及驚喜呢？除了更精彩的視覺效果外，不得不說的就是古典音樂了(放心小編是絕對不會爆雷的)。相信愛樂者們一聽就認出，在《捍衛任務3》預告片裡，紐約大飯店經理─溫斯頓的「迎賓歌」，是韋瓦第《四季》─冬的第一樂章吧！從預告我們就能聽到加入人聲的《四季》版本，其改編使得劇中片段不失現代感，卻又能貼切與古式建築場景互相乎應，為激烈打鬥畫面帶來質感、血脈噴張的多重效果。

雖然在電影裡能聽到的古典音樂不在少數，但隨著電子音樂、原創電影配樂的比重增加，古典樂曲目在電影中的活用越來越少，幾乎都是在電影某個音樂聆聽、演奏片段，或是象徵場合（譬如：葬禮配上安魂曲）使用，這也使得與劇情精采搭配的片段甚為「珍貴」，更不用說有多少像《捍衛任務3》這樣的動作爽片，會在古典音樂上會有多少琢磨了。

其實在《捍衛任務3》中出現的不僅僅有《四季》一首古典樂作品喔！小編在這裡整理出《捍衛任務3》的古典樂配樂曲目懶人包給大家，至於曲目會如何出現？在哪個片段？是否有混音或其他的效果搭配呢？先複習完這些作品後，這個週末就到電影院《捍衛任務3》體驗基哥的強悍詮釋吧！

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《MUZIK閱聽古典樂》