歌劇演唱家的退休生活－起碼有一間很特別的安養院

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文/MUZIK

瓦斯塔與丈夫揮別歌唱生涯後，相偕來到威爾第之家。丈夫逝世後，她就僅剩這間安養院了，但她說：「有漂亮的房子、鋼琴、美麗的花園，這裡什麼都不缺，很完美。感謝你，威爾第。」

去年紐約時報在歌劇巨星芮妮．弗萊明的概況暗指她將退休，不少人因此關注這位頗富盛名的女高音，最後證明是虛驚一場，讓喜歡弗萊明的樂迷鬆了一口氣。但若弗萊明真的開始思考退休生活，或許可以搬到米蘭－威爾第之家的人應該會敞開雙手歡迎她。威爾第之家是專為聲樂家和音樂家創立的安養院，顧名思義，由義大利知名作曲家威爾第逾百年前所建。

女高音莉娜．瓦斯塔（Lina Vasta）的職業生涯都在世界各地演唱義大利歌劇。20年前，她入住威爾第之家。這位嬌小的聲樂家持著一支柺杖助行，不願透露年齡（惟透過翻譯承認超過65歲），但她依然享受在院裡唱一段《塞維利亞的理髮師》。

瓦斯塔與丈夫揮別歌唱生涯後，相偕來到威爾第之家。丈夫逝世後，她就僅剩這間安養院了，但她說：「有漂亮的房子、鋼琴、美麗的花園，這裡什麼都不缺，很完美。感謝你，威爾第。」

威爾第在19世紀末創立了這間「音樂家安養之家」，簡稱威爾第之家。據現任助理主任隆戈妮所言，威爾第本人和第二任妻子朱塞皮娜也雙雙埋葬於此。

她說：「在義大利，我們認為威爾第不只是作曲家，也不只是音樂家，更類似民族英雄。他用他的歌劇作品為人民發聲－包括卑微的人、謙虛的人，和窮苦的人。」

從前義大利並未給付音樂家退休金，威爾第有許多同事都窮困終老。

隆戈妮說：「威爾第相當清楚這個情況。他82歲左右時，便想用祖產為同事和不受命運眷顧的人蓋一間安養院。」

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▲©Diego Rinaldi/Courtesy of Casa di riposo per musicisti, Fondazione Giuseppe Verdi

威爾第自掏腰包為聲樂家和音樂家建造的安養院為新哥德式建築，於1899年開張，他本人雖在其後不到兩年便辭世，但他事先確保自己的音樂版權收益足以ej供安養院持續運作，直到1960年代初版權過期。如今，院友每個月撥出部分退休金支付食宿等基本開銷，而剩下的則來自捐款。

93歲高齡的碧西．蘿曼（Bissy Roman）入住威爾第之家已近三年。她沒有家人，但她還有威爾第之家。「我心懷感激，要不是有這裡，我就要一個人苦惱了。住在這裡沒什麼好苦惱的，身邊都是人－我們可以聊天、有音樂，還有訪客。」

事實上，這裡的訪客年齡層很廣。威爾第之家另外備有20間房給年齡介於18到24歲的音樂學校學生。蘿曼每週總共要為六名學生上課。

未屆65歲的男中音亞曼多．阿里歐斯帝尼（Armando Ariostini）每週三都會來訪，見見老同事。雖然他本人離退休還有幾年時間，但他表示，他很清楚永遠揮別歌劇舞台後該到哪裡安身立命。

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