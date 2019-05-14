親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

整理包／川普2則推文掀金融巨浪 7天來連鎖風暴一次看

台灣客沖繩自駕撞傷男童 達人：沒保險恐賠慘+被判刑

琴背內藏的銘記——希望之琴 藏二戰往事

2019-05-14 13:55MUZIK閱聽古典樂

分享

文/MUZIK

一連串名為「希望之琴」的特殊音樂會正在美國登臺，他們使用二戰納粹大屠殺期間留下的樂器演出，一方面紀念這些樂器曾經的擁有者，另一方面是為了維持東歐猶太民俗音樂klezmer的傳承！

近期有一連串名為「希望之琴」（Violins of Hope）的特殊音樂會在美國登臺，使用二戰納粹大屠殺期間留下的樂器演出，一方面紀念這些樂器曾經的擁有者，另一方面是為了維持東歐猶太民俗音樂klezmer的傳承，但這些舊琴的「背後」——通常真的是琴背內藏的銘記——其實留下的，是更多1930年代的印記與歷史。

這一系列音樂會的推動者、知名小提琴修理師 Amnon Weinstein，曾修復許多屬於大屠殺犧牲者的樂器，這些琴裡常常銘刻了某些值得紀念的重要時刻，像是結婚、生子等，但也有少數見證歷史：Weinstein的同行就遇過記著「1933，希特勒掌權」字樣的物件，鮮活地令人怵目驚心。

分享

Weinstein手中有超過45把當時留下的琴。2012年，他從一位美國製琴師手中購入的收藏，相當啟人疑竇：此琴刻著「希特勒萬歲」，且帶有納粹慣用的倒卍字標誌，但製琴師的上手賣家，卻是不折不扣的猶太琴商。製琴師告訴Weinstein，發現琴中刻記後，賣家再也不想拉奏此琴，如果自己不買下琴，對方就要把他燒了！

Weinstein買下琴、把它打開，字跡研究者分析：留下銘刻的，是個很有侵略性的人。雖然找不到此琴原本的所有者，Weinstein仍片段地拼湊出故事的原貌——納粹執政3年後的1936年，這把琴被送到支持納粹的年輕修琴師手裡，當時德國許多有能力學琴的都是猶太人，他無法明言，便惡作劇地把字刻在琴裡，再封起來，讓「猶太人拉著帶有效忠希特勒文字的樂器」暗暗成為笑話。

不過除了這段惡史，Weinstein當然也收過不少身世感人的琴，像數年前就有一把琴，是從法國 Drancy集中營開往 Auschwitz集中營的列車上被拋出（編按：Auschwitz是著名的滅絕集中營），而這把破琴竟然被留存下來，直到被Weinstein修復，而且與其它同時代留下的琴一起在2013年進行全球巡迴，在某種程度上「復活」了它們故主曾經的存在。

【更多精采內容詳見】

分享

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

《起點、頂點，還是終點？ 漫談．第5號》

MUZIK閱聽古典樂

華語地區最完整的古典音樂品牌，2006年10月，MUZIK 古典樂刊第一期上市，打破臺灣長達五年多沒有古典樂雜誌的情況，成為了市面上唯一古典樂雜誌。 MUZIK耙梳古典音樂史中重要的人物與知識。引領讀者探索新的古典樂議題，構築新的想像音樂方式，讓大眾輕鬆進入古典樂！

相關新聞

歌劇演唱家的退休生活－起碼有一間很特別的安養院

2019-05-14 14:22

日本創意廣告 用剪刀剪出貝多芬快樂頌

2019-05-07 12:09

古典音樂：遠離現代噪音的避風港？

2019-05-07 12:05

壓力山大嗎？心理醫師建議加入合唱團

2019-04-30 14:52

聲音的模樣 藏在大自然裡！

2019-04-30 14:52

世界最性感的兩名男星接連主演伯恩斯坦

2019-04-23 13:09

華為AI完成了舒伯特的「未完成」

2019-04-23 13:07

音樂絕對不是單獨一人的事！小提琴大師林昭亮的教育哲學

2019-04-17 09:37

單簧管首席奧登薩默的藍色時光

2019-04-16 12:16

2019 TMAF 台北大師星秀音樂節課程攻略

2019-04-10 16:42

跟著拉赫曼尼諾夫追劇去～

2019-04-10 16:42

瀨戶內國際藝術祭首次節中節！Vocal Asia Festival 8月前進日本

2019-04-02 11:59

超糗！三百年小提琴飛出舞台！

2019-04-02 11:59

全世界第一把3D列印小提琴

2019-03-26 13:29

戰壕中的大提琴

2019-03-26 11:32

3歲俄羅斯天才小鼓手超萌驚人演出

2019-03-19 11:55

絕對的條件 音感關鍵部位

2019-03-19 11:55

恐怖情人處處有 音樂圈也免不了...

2019-03-12 13:34

世界名人郵票：蕭邦篇

2019-03-12 13:33

原來川普會拉手風琴？

2019-03-05 15:33

從「少女的祈禱」談起

2019-03-05 14:49

專業級的掉棒指揮

2019-02-26 12:50

音盤貓抓版 貓咪變DJ

2019-02-26 12:41

毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 11:49

音樂喜好可以準確診斷出精神疾病嗎？

2019-02-19 11:48

「香頌」—沉重生命的稀釋劑

2019-02-12 11:40

星際大戰8 配樂吸引音樂學者關注

2019-02-12 11:40

照顧情緒 音樂未必是良方

2019-01-29 11:49

只要一抬頭 那我們就搞砸了

2019-01-29 11:49

兒童唱古典樂成新寵

2019-01-22 13:38

大師親授五要訣 音癡也能成樂手

2019-01-22 13:38

MUZIK × 亞伯樂 「探索雙桶 勾兌絕韻 — 威士忌音樂饗宴」

2019-01-16 14:03

術科考試遇寒流 怎麼幫手解凍？

2019-01-16 14:03

威脅音樂家職業生涯的恐怖關鍵字：重複性勞損、腕隧道症候群

2019-01-08 13:50

指揮究竟在做什麼？關於指揮的10個大哉問

2019-01-08 13:49

林昭亮領軍首屆台北大師星秀音樂節 21位頂尖首席師資齊聚台灣

2019-01-02 15:15

影／無人鋼琴神奇互動 旅客微笑展現自我

2019-01-02 15:14

聽山羊唱聖誕歌？

2018-12-25 13:49

一生只用一張椅子演奏的傳奇音樂家！

2018-12-25 13:38
看更多

熱門文章

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:07

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

台商投資可望回流5000億？郭董：我來拚經濟 5兆都可以回來

2019-05-10 15:08

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

2030年私人汽車絕跡！

2019-05-13 08:53

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:39

鴻海接班人「世紀之謎」的背後 透露出什麼隱憂？

2019-05-13 12:06

波音一堂價值百億美元的道歉課

2019-05-13 08:53

AirPower無線充電難在哪？ 讓蘋果不得不取消

2019-05-10 10:01

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

藍牙耳機小革命大商機

2019-05-09 13:20

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

川普的25%魔咒

2019-05-09 13:17

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-10 16:46

用巴菲特準星 2招篩出績優股

2019-05-09 10:46

按讚追蹤的副作用

2019-05-13 08:53

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47

一次搞懂海外所得匯回怎麼課稅

2019-05-09 15:24

林岱樺帶頭大鬆綁 《工輔法》修法惹議

2019-05-08 16:18

深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

2019-05-10 10:11

賣過季商品業績還逐年增長！華泰名品城靠什麼挑戰百億營收？

2019-05-08 13:50

利多放送 拉高臺商回流心動指數

2019-05-09 11:09

鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 09:26

漫威找上韓國瑜？說好的名人、企業都沒來 網友列16項跳票史

2019-05-14 12:57

專家破解迷思 多喝水有益健康？小心孩子水中毒！

2019-05-13 10:39

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:11

報稅季必看/減稅很有感！2張比較表搞懂4新制

2019-05-07 14:18

高價IC設計營收爆發

2019-05-09 12:09

索羅門邦交生變？找美、澳幫忙有效嗎？

2019-05-08 16:18

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

日本女星佐佐木希力推！熱量不到100大卡 飽足感滿滿的「茶碗蒸減肥法」

2019-05-13 08:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top