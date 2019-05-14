琴背內藏的銘記——希望之琴 藏二戰往事

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文/MUZIK

一連串名為「希望之琴」的特殊音樂會正在美國登臺，他們使用二戰納粹大屠殺期間留下的樂器演出，一方面紀念這些樂器曾經的擁有者，另一方面是為了維持東歐猶太民俗音樂klezmer的傳承！

近期有一連串名為「希望之琴」（Violins of Hope）的特殊音樂會在美國登臺，使用二戰納粹大屠殺期間留下的樂器演出，一方面紀念這些樂器曾經的擁有者，另一方面是為了維持東歐猶太民俗音樂klezmer的傳承，但這些舊琴的「背後」——通常真的是琴背內藏的銘記——其實留下的，是更多1930年代的印記與歷史。

這一系列音樂會的推動者、知名小提琴修理師 Amnon Weinstein，曾修復許多屬於大屠殺犧牲者的樂器，這些琴裡常常銘刻了某些值得紀念的重要時刻，像是結婚、生子等，但也有少數見證歷史：Weinstein的同行就遇過記著「1933，希特勒掌權」字樣的物件，鮮活地令人怵目驚心。

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Weinstein手中有超過45把當時留下的琴。2012年，他從一位美國製琴師手中購入的收藏，相當啟人疑竇：此琴刻著「希特勒萬歲」，且帶有納粹慣用的倒卍字標誌，但製琴師的上手賣家，卻是不折不扣的猶太琴商。製琴師告訴Weinstein，發現琴中刻記後，賣家再也不想拉奏此琴，如果自己不買下琴，對方就要把他燒了！

Weinstein買下琴、把它打開，字跡研究者分析：留下銘刻的，是個很有侵略性的人。雖然找不到此琴原本的所有者，Weinstein仍片段地拼湊出故事的原貌——納粹執政3年後的1936年，這把琴被送到支持納粹的年輕修琴師手裡，當時德國許多有能力學琴的都是猶太人，他無法明言，便惡作劇地把字刻在琴裡，再封起來，讓「猶太人拉著帶有效忠希特勒文字的樂器」暗暗成為笑話。

不過除了這段惡史，Weinstein當然也收過不少身世感人的琴，像數年前就有一把琴，是從法國 Drancy集中營開往 Auschwitz集中營的列車上被拋出（編按：Auschwitz是著名的滅絕集中營），而這把破琴竟然被留存下來，直到被Weinstein修復，而且與其它同時代留下的琴一起在2013年進行全球巡迴，在某種程度上「復活」了它們故主曾經的存在。

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