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古典音樂：遠離現代噪音的避風港？

2019-05-07 12:05MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

近期一波新的聆聽潮流，近半（45%）年輕人表示，他們將古典音樂視為逃離現代生活噪音的窗口。

對於相信古典音樂也能受到年輕人青睞的一群，例如開臺不久的 Scala Radio而言，新的研究也許會讓他們感到驚奇：報告清楚地指出一波新的聆聽潮流，近半（45%）年輕人表示，他們將古典音樂視為逃離現代生活噪音的窗口。

▲Brooklyn Duo詮釋Taylor Swift的《Blank Space》

Scala Radio主持陣容，由離開BBC2的DJ Simon Mayo、非典型管弦樂愛好者Goldie、《觀察者》影評Mark Kermode等人組成。這個瞄準年輕聽眾的新古典娛樂數位電臺之誕生，並非一時興起，而是營運該臺的Bauer Media有鑑於旗下研究機構Insight的發現——新一代聆樂者近用古典音樂的背景多元，35歲以下者，有48%是透過古典版流行音樂，像是Brooklyn Duo詮釋Taylor Swift的《Blank Space》，接觸到所謂的古典；有74%曾欣賞電影管弦配樂的現場演出，而且觀影或互動體驗，是推動44歲以下者近用古典音樂的關鍵驅力。

英國最年輕的受託作曲家、即將加入Scala的Jack Pepper年方19，他認為：「古典音樂常受到與生活無涉、了無新意、難以親近等誤解。許多人不了解，與人們真正相繫的古典音樂，還有一套真實的現代敘事相伴。」

非只電玩遊戲與當紅影劇那些令人心跳加速的原聲，Pepper指出，即是演出傳統曲目的名家，也有故事可說：「他們同樣有令人震驚的、有趣的、有時是悲劇的生命故事。古典音樂作曲家也是常人，一樣經歷過我們也能體會的起起伏伏。」

近期調查則顯示，年輕的古典音樂人口增加並非單一現象，而是伴隨著年輕人將藝廊、博物館作為避難所的現象；此外，購買詩集的年輕讀者也變多了。

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