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世界最性感的兩名男星接連主演伯恩斯坦

2019-04-23 13:09MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

在導演出道作的《一個巨星的誕生》（A Star is Born）一炮而紅之後，布萊利．庫柏計畫要自導自演一部傳記電影——傳奇作曲家與指揮家，李奧納德．伯恩斯坦（Leonard Bernstein）。《伯恩斯坦傳》（Bernstein）將由派拉蒙影業與史蒂芬．史匹柏的安培林娛樂公司，共同出資，由喬許．辛格（Josh Singer）編劇。庫柏取得伯恩斯坦基金會授權，本片將會呈現作曲家晚期作品，包括《西城故事》中的歌曲。 但他不是唯一一個想取得授權的人。

伯恩斯坦傳記電影之爭

去年5月1日，傑克．葛倫霍（Jake Gyllenhaal）宣佈他將在新的傳記電影，《The American》當中扮演伯恩斯坦，導演凱瑞・福永（Cary Fukunaga）有意從去年秋天開拍。

九天之後，另一部「打對台」的伯恩斯坦傳記電影也宣佈消息，由，布萊利．庫柏自導自演，以及史蒂芬．史匹柏與馬丁．史柯西斯（Martin Scorsese）共同製作。

兩方計畫都嘗試從伯恩斯坦基金會獲得音樂授權，目前受到作曲家的兒女們保護。然而，基金會最後將授權殊榮給了派拉蒙影業與史匹柏的公司。

伯恩斯坦版權管理者在一次記者會上表示：「在我們父親的百年冥誕上，我們很開心與派拉蒙與安培林締結獨家而前無往例的合夥關係，而這傑出的製片團隊將會製作李奧納德．伯恩斯坦的傳記電影。他們了解我們的父親，熱切地想要講述他的故事。」

這也代表《The American》並未得到任何在電影中使用伯恩斯坦作品的授權，就連《西城故事》都不能。

傑克．葛倫霍還拍他的伯恩斯坦傳嗎？

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雖然未經伯恩斯坦基金會授權，但伯恩斯坦指揮的樂曲還是能用，所以傑克．葛倫霍將繼續拍伯恩斯坦傳《The American》

報導尚未定論。根據葛倫霍11月時在philly.com的訪問表示，這位演員不再繼續這個計畫。「他將不會如前所計畫一般參與李奧納德．伯恩斯坦傳記電影的計畫——該角色已經由布萊利．庫柏拿下，並邀請凱莉·墨里根（Carey Mulligan）一同出演。」

然而，其他消息來源宣稱，雖然《The American》輸了音樂授權，電影依然繼續拍攝。雖然他們不能使用任何來自《西城故事》的音樂，伯恩斯坦指揮過的不少音樂（包括許多馬勒）現在版權已經公開開放。

「跟很多人一樣，在我小時候，伯恩斯坦透過《西城故事》找到來到我生命與內心的路徑。」葛倫霍在去年5月的記者會上表示。

「但當我年紀更大、開始認識到他工作的範圍，我開始了解他那無與倫比的投入到什麼程度，而現代美國文化歸功於他。作為一個人，伯恩斯感是個迷人的角色——充滿天才與矛盾——能跟凱瑞・福永這麼有才華的朋友一起說他的故事是一項難以置信的殊榮。」

《The American》的劇本由麥克．米尼克（Michael Mitnick）根據漢佛瑞．波頓（Humphrey Burton’）的伯恩斯坦傳記寫成。這部電影將親暱地描繪在音樂背後的那具血肉之軀，包含他的同性戀生活。

▲伯恩斯坦演奏《藍色狂想曲》

▲伯恩斯坦指揮《西城故事交響舞曲》

伯恩斯坦在年僅25歲的時候成為紐約愛樂史上最年輕的客席指揮。他稍後為《西城故事》譜寫的音樂更讓他名氣扶搖直上，此劇1957年於百老匯首演，1961年改編成電影。作曲家於1990年10月14日過世，享年72歲。

布萊利．庫柏主演的《伯恩斯坦傳》預計由今年秋天開始拍攝。

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