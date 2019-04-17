音樂絕對不是單獨一人的事！小提琴大師林昭亮的教育哲學

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文/MUZIK

林昭亮是台灣知名旅美小提琴家，不僅以獨奏家身分頻繁與世界頂尖樂團演出，身為一位教育者，林昭亮的貢獻更是浩繁如海。林昭亮曾任教於美國茱莉亞音樂院、萊斯大學等多所音樂院校，也在拉荷亞音樂節（La Jolla Summer Fest）擔任藝術總監長達18年，擁有豐富經驗的他，將帶回著這些豐碩的果實，在台灣以第一屆台北星秀大師音樂節實現他的初心。

對於大師，其自有其一套關於音樂教育的哲學。

掙脫框架，擁抱他人

近來，除了忙碌的演出與教學，正在為音樂節的報名資料進行審查的林昭亮觀察到，許多年輕音樂家們似乎不太把重心放在室內樂上，或許部份學生會問：「我預計四年後，擁有和柏林愛樂合作布拉姆斯或柴科夫斯基協奏曲的能力，為何現在我要把時間浪費在室內樂上？為何我要忍受自己的練習時間被室內樂剝奪？」林昭亮回答：「別忘了，其實當你和柏林愛樂合作協奏曲時，正是和一個80人編制的室內樂團合作。若你不及早培養和其他音樂家合作的協調性及敏銳度，就算和世界一流樂團合作，卻無法跟上其腳步，難保不會自毀前途。」

室內樂是作曲家的精粹

這話有如當頭棒喝，若我們可以用更加開闊的眼界去看所有的作品，不論小提琴奏鳴曲或協奏曲，都是室內樂概念的縮減與延伸，林昭亮也說：「演奏家如果僅把自己侷限在獨奏曲目上，根本無法觸碰到作曲家的精神世界，作曲家的思想與理念會出現在每個作品裡，一個好的演奏家要竭盡所能去抓取，才能透澈理解作曲家及他的作品，而室內樂正是領會作曲家所思所想的最好途徑，音樂史上許多作曲家最精華的作品，即為室內樂的編制，若錯過這些，就不能說自己對作曲家有全面的認識。」

林昭亮始終認為音樂絕對不是單獨一人的事，因此演奏家必須知道和其他音樂家合作的方法，而室內樂正是培養這種能力的快速途徑，從室內樂的練習中，可以明白和聲、對位的結構，進而知曉如何處理不同的音響色彩，這是日後與交響樂團合作的基礎，也是他加入茱莉亞音樂院任教後，大力提倡並疾呼不可忽視室內樂課程的原因。

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學會當自己的老師，是職涯中最重要的轉捩點

對於習琴的過程，林昭亮坦言自己不是直覺型的演奏者，但仍盡可能保持應有的自發性，透過條理分明的思考、踏實清楚的計畫來鞭策自己。然而上述兩種稟賦應如何整合呢？他感謝恩師狄蕾（Dorothy DeLay）傳授的「自我分析法」，使不論是右手的弓法，左手的抖音、換把位、手指的壓力，都可以透過嚴密的分析進行矯正，林昭亮說：「因為擁有了這種能力，我開始分析自己的演奏，就算畢業了也能時時自我反省改正，自己當自己的老師，可說是我職業生涯中最重要的轉捩點。」

整合兩種關鍵能力，在音樂之路上不斷前行

我們總以為在舞臺上獨當一面的音樂家，一定具備了音樂天賦，林昭亮對此有一套獨特的見解，他說：「我認為天賦可分為兩種層面：其一是感知音樂的本能，其二則是身體上的條件。我曾經問過許多偉大的提琴家們，為何海飛茲總是突出於他人之上？我們很難詳細指出其因果關係，但我相信他將上述的兩種天賦做了最完美的結合，才出現如此超凡的琴音。敏銳度或許更需自己領會，但技巧絕對可以經由教學與訓練以臻完美。我想成為專業演奏家的關鍵，就是如何按照自己的特性，聯結這兩種才華。」

實踐初心，以台北大師星秀音樂節作為學子的溫暖支持

而技巧與概念的聯結，常常來自大師的提點，大師所給予的養份，也深深影響了林昭亮本身，回憶起年輕時接受大師指導的往事，林昭亮笑答：「17歲時，我有幸在大師班演奏給帕爾曼聽，接受他的指導，這是影響我一輩子並且難以忘懷的回憶，現在，我也希望能提供年輕的音樂家同樣的機會。有鑑於此，林昭亮特別設計了室內樂和管弦樂（室內音樂管弦樂團，CMO），以及專為弦樂學子規劃的額外加強訓練弦樂四重奏強化課程（福爾摩沙四重奏研討會和管弦樂團，FQS），課程內容由世界知名交響樂團聲部首席及演奏家們進行團體課，個別課，大師班，模擬面試演奏，面試技巧指導和樂團排練，並一同演出音樂會，激盪學子的合作能力，建立演奏經驗，累積更多舞台熱情與對音樂的理解。

為了讓亞洲學子也能擁有正確的觀念與充足的學習機會，第一屆台北大師星秀音樂節於焉成立，林昭亮召集了身邊的音樂家好友們，包括紐約愛樂樂團首席黃欣（Frank Huang），費城管弦樂團首席金大衛（David Kim），阿姆斯特丹皇家大會堂長笛首席貝儂（Emily Beynon）、曾任倫敦皇家音樂學院院長（RAM）的傳奇大提琴家哈瑞爾（Lynn Harrell）等一流音樂家及世界頂尖樂團首席，一切都是為了讓年輕演奏家有機會求教於這些樂壇上最活躍的藝術家，親炙其風采。

深感教育的重要與急切，林昭亮與主辦單位過去數年積極奔走，為台北大師星秀音樂節募集獎學金，日前已公佈本屆將從報名者中擇優選出十餘名學員頒發半額至全額不等的獎學金，在這些即將茁壯的音樂新秀正要起飛時，給予一股溫暖並且堅定的支持。

台北大師星秀音樂節報名至4月30日截止，音樂會票券於5月1日兩廳院售票系統全面啟售

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大師星秀音樂節官方網站

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