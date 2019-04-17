親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

韓國瑜看郭董參選：天塌下來兩個人頂 舒服多了

音樂絕對不是單獨一人的事！小提琴大師林昭亮的教育哲學

2019-04-17 09:37MUZIK閱聽古典樂

分享

文/MUZIK

林昭亮是台灣知名旅美小提琴家，不僅以獨奏家身分頻繁與世界頂尖樂團演出，身為一位教育者，林昭亮的貢獻更是浩繁如海。林昭亮曾任教於美國茱莉亞音樂院、萊斯大學等多所音樂院校，也在拉荷亞音樂節（La Jolla Summer Fest）擔任藝術總監長達18年，擁有豐富經驗的他，將帶回著這些豐碩的果實，在台灣以第一屆台北星秀大師音樂節實現他的初心。

對於大師，其自有其一套關於音樂教育的哲學。

掙脫框架，擁抱他人

近來，除了忙碌的演出與教學，正在為音樂節的報名資料進行審查的林昭亮觀察到，許多年輕音樂家們似乎不太把重心放在室內樂上，或許部份學生會問：「我預計四年後，擁有和柏林愛樂合作布拉姆斯或柴科夫斯基協奏曲的能力，為何現在我要把時間浪費在室內樂上？為何我要忍受自己的練習時間被室內樂剝奪？」林昭亮回答：「別忘了，其實當你和柏林愛樂合作協奏曲時，正是和一個80人編制的室內樂團合作。若你不及早培養和其他音樂家合作的協調性及敏銳度，就算和世界一流樂團合作，卻無法跟上其腳步，難保不會自毀前途。」

室內樂是作曲家的精粹

這話有如當頭棒喝，若我們可以用更加開闊的眼界去看所有的作品，不論小提琴奏鳴曲或協奏曲，都是室內樂概念的縮減與延伸，林昭亮也說：「演奏家如果僅把自己侷限在獨奏曲目上，根本無法觸碰到作曲家的精神世界，作曲家的思想與理念會出現在每個作品裡，一個好的演奏家要竭盡所能去抓取，才能透澈理解作曲家及他的作品，而室內樂正是領會作曲家所思所想的最好途徑，音樂史上許多作曲家最精華的作品，即為室內樂的編制，若錯過這些，就不能說自己對作曲家有全面的認識。」

林昭亮始終認為音樂絕對不是單獨一人的事，因此演奏家必須知道和其他音樂家合作的方法，而室內樂正是培養這種能力的快速途徑，從室內樂的練習中，可以明白和聲、對位的結構，進而知曉如何處理不同的音響色彩，這是日後與交響樂團合作的基礎，也是他加入茱莉亞音樂院任教後，大力提倡並疾呼不可忽視室內樂課程的原因。

分享

學會當自己的老師，是職涯中最重要的轉捩點

對於習琴的過程，林昭亮坦言自己不是直覺型的演奏者，但仍盡可能保持應有的自發性，透過條理分明的思考、踏實清楚的計畫來鞭策自己。然而上述兩種稟賦應如何整合呢？他感謝恩師狄蕾（Dorothy DeLay）傳授的「自我分析法」，使不論是右手的弓法，左手的抖音、換把位、手指的壓力，都可以透過嚴密的分析進行矯正，林昭亮說：「因為擁有了這種能力，我開始分析自己的演奏，就算畢業了也能時時自我反省改正，自己當自己的老師，可說是我職業生涯中最重要的轉捩點。」

整合兩種關鍵能力，在音樂之路上不斷前行

我們總以為在舞臺上獨當一面的音樂家，一定具備了音樂天賦，林昭亮對此有一套獨特的見解，他說：「我認為天賦可分為兩種層面：其一是感知音樂的本能，其二則是身體上的條件。我曾經問過許多偉大的提琴家們，為何海飛茲總是突出於他人之上？我們很難詳細指出其因果關係，但我相信他將上述的兩種天賦做了最完美的結合，才出現如此超凡的琴音。敏銳度或許更需自己領會，但技巧絕對可以經由教學與訓練以臻完美。我想成為專業演奏家的關鍵，就是如何按照自己的特性，聯結這兩種才華。」

實踐初心，以台北大師星秀音樂節作為學子的溫暖支持

而技巧與概念的聯結，常常來自大師的提點，大師所給予的養份，也深深影響了林昭亮本身，回憶起年輕時接受大師指導的往事，林昭亮笑答：「17歲時，我有幸在大師班演奏給帕爾曼聽，接受他的指導，這是影響我一輩子並且難以忘懷的回憶，現在，我也希望能提供年輕的音樂家同樣的機會。有鑑於此，林昭亮特別設計了室內樂和管弦樂（室內音樂管弦樂團，CMO），以及專為弦樂學子規劃的額外加強訓練弦樂四重奏強化課程（福爾摩沙四重奏研討會和管弦樂團，FQS），課程內容由世界知名交響樂團聲部首席及演奏家們進行團體課，個別課，大師班，模擬面試演奏，面試技巧指導和樂團排練，並一同演出音樂會，激盪學子的合作能力，建立演奏經驗，累積更多舞台熱情與對音樂的理解。

為了讓亞洲學子也能擁有正確的觀念與充足的學習機會，第一屆台北大師星秀音樂節於焉成立，林昭亮召集了身邊的音樂家好友們，包括紐約愛樂樂團首席黃欣（Frank Huang），費城管弦樂團首席金大衛（David Kim），阿姆斯特丹皇家大會堂長笛首席貝儂（Emily Beynon）、曾任倫敦皇家音樂學院院長（RAM）的傳奇大提琴家哈瑞爾（Lynn Harrell）等一流音樂家及世界頂尖樂團首席，一切都是為了讓年輕演奏家有機會求教於這些樂壇上最活躍的藝術家，親炙其風采。

深感教育的重要與急切，林昭亮與主辦單位過去數年積極奔走，為台北大師星秀音樂節募集獎學金，日前已公佈本屆將從報名者中擇優選出十餘名學員頒發半額至全額不等的獎學金，在這些即將茁壯的音樂新秀正要起飛時，給予一股溫暖並且堅定的支持。

台北大師星秀音樂節報名至4月30日截止，音樂會票券於5月1日兩廳院售票系統全面啟售

更多台北大師星秀音樂節資訊，請參考

大師星秀音樂節官方網站

大師星秀音樂節 Facebook

【更多精采內容詳見】

分享

《狂想‧古典樂 冰與火之歌》

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

華語地區最完整的古典音樂品牌，2006年10月，MUZIK 古典樂刊第一期上市，打破臺灣長達五年多沒有古典樂雜誌的情況，成為了市面上唯一古典樂雜誌。 MUZIK耙梳古典音樂史中重要的人物與知識。引領讀者探索新的古典樂議題，構築新的想像音樂方式，讓大眾輕鬆進入古典樂！

相關新聞

單簧管首席奧登薩默的藍色時光

2019-04-16 12:16

2019 TMAF 台北大師星秀音樂節課程攻略

2019-04-10 16:42

跟著拉赫曼尼諾夫追劇去～

2019-04-10 16:42

瀨戶內國際藝術祭首次節中節！Vocal Asia Festival 8月前進日本

2019-04-02 11:59

超糗！三百年小提琴飛出舞台！

2019-04-02 11:59

全世界第一把3D列印小提琴

2019-03-26 13:29

戰壕中的大提琴

2019-03-26 11:32

3歲俄羅斯天才小鼓手超萌驚人演出

2019-03-19 11:55

絕對的條件 音感關鍵部位

2019-03-19 11:55

恐怖情人處處有 音樂圈也免不了...

2019-03-12 13:34

世界名人郵票：蕭邦篇

2019-03-12 13:33

原來川普會拉手風琴？

2019-03-05 15:33

從「少女的祈禱」談起

2019-03-05 14:49

專業級的掉棒指揮

2019-02-26 12:50

音盤貓抓版 貓咪變DJ

2019-02-26 12:41

毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 11:49

音樂喜好可以準確診斷出精神疾病嗎？

2019-02-19 11:48

「香頌」—沉重生命的稀釋劑

2019-02-12 11:40

星際大戰8 配樂吸引音樂學者關注

2019-02-12 11:40

照顧情緒 音樂未必是良方

2019-01-29 11:49

只要一抬頭 那我們就搞砸了

2019-01-29 11:49

兒童唱古典樂成新寵

2019-01-22 13:38

大師親授五要訣 音癡也能成樂手

2019-01-22 13:38

MUZIK × 亞伯樂 「探索雙桶 勾兌絕韻 — 威士忌音樂饗宴」

2019-01-16 14:03

術科考試遇寒流 怎麼幫手解凍？

2019-01-16 14:03

威脅音樂家職業生涯的恐怖關鍵字：重複性勞損、腕隧道症候群

2019-01-08 13:50

指揮究竟在做什麼？關於指揮的10個大哉問

2019-01-08 13:49

林昭亮領軍首屆台北大師星秀音樂節 21位頂尖首席師資齊聚台灣

2019-01-02 15:15

影／無人鋼琴神奇互動 旅客微笑展現自我

2019-01-02 15:14

聽山羊唱聖誕歌？

2018-12-25 13:49

一生只用一張椅子演奏的傳奇音樂家！

2018-12-25 13:38

你會想念學校裡的直笛聲嗎？

2018-12-18 12:31

超萌小小指揮家展現過人天份

2018-12-18 12:24

大象也愛聽音樂

2018-12-11 11:42

管樂維修師 陌生卻充滿驚奇的工作

2018-12-11 11:41

被調包的電影配樂

2018-12-04 15:16

真實歷史中的瑞典夜鶯 V.S. 電影《大娛樂家》裡的珍妮．林德

2018-12-04 15:15

音樂可以促進左右腦之間的溝通

2018-11-27 11:36

音樂會上穿什麼好？

2018-11-27 11:36
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top