單簧管首席奧登薩默的藍色時光

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文/MUZIK

單簧管首席家族奧登薩默，年紀最輕的安德烈．奧登薩默不僅是柏林愛樂首席，近年更是屢屢來台舉辦音樂會，迴響熱烈。

沒有機會親身參與音樂會的樂迷們也別失望，今年3月安德烈推出了新專輯《藍色時光》（Blue Hour），改編了鋼琴曲布拉姆斯Intermezzo、孟德爾頌的《無言歌》等旋律線條優美的曲目，與知名鋼琴家王羽佳攜手合作，在湛藍的蒼穹與湖光中，為樂迷們帶來一段美好的藍色時光。

▲ Andreas Ottensamer & Yuja Wang - Brahms: Six Pieces for Piano, Op. 118: 2. Intermezzo in A Major

MUZIK：請問專輯為甚麼會叫 Blue Hour 呢？

Ottensamer：Blue Hour 指的是日落之後及日出之前的那一段時光，在大地被耀眼光芒照亮之前，那段藍色的時光帶了點浪漫的愁緒，就像專輯中的曲子，因此取名叫 Blue Hour

MUZIK：最一開始的靈感是來自哪一首曲子？您是怎麼安排專輯曲目的呢？

Ottensamer：這張專輯的曲目是非常親密的、私我的揀選，我希望聽眾能從我的角度去洞悉這套曲目。我是怎麼聆聽韋伯第一號單簧管協奏曲的呢？當然這是一首非常精湛的協奏曲，但同時他也包含了非常抒情、歌唱性的歌劇特質。這也是為甚麼我要強調聲音的表現、浪漫的一面。

MUZIK：在專輯的冊子中，提到「人性始終來自於美麗的旋律」所以專輯中的曲子都是以「旋律性」來安排嗎？

Ottensamer：當然，特別是單簧管的部分，但是單簧管和鋼琴以及樂團之間非常平衡。但的確可以說是，單簧管在這張專輯擔任的腳色比其他更具歌唱性。例如布拉姆斯的intermezzo、舒伯特《無言歌》都是，他們在鋼琴上的旋律並不是這麼清晰，現在我們把旋律「抽」出來後用單簧管呈現，歌唱的線條就能更清楚的被世人聽見。

MUZIK：在專輯中，收錄了孟德爾頌7首《無言歌》，請問你是在 40 《無言歌》中選擇這 7 首的原因是？

Ottensamer：阿～我真的非常喜歡這個安排，這7首曲目非常具有挑戰性同時也是非常美麗的作品，需要非常高的靈活度、同時擁有優美的旋律線條——所以它可以滿足演奏者和聽眾的需求，這7首曲子對我來說可以說是打開了一扇新的大門。

MUZIK：您每次發行新專輯的 Trailer 都非常精緻，這次甚至是在湖中央拍攝，請問你認為Trailer在新專輯中是扮演什麼腳色呢？

Ottensamer：我一直都都希望能拍出「藝術品」，發行專輯不只只是CD本身重要，我認為這種 Trailer 都是藝術品，而非僅僅是「配菜」，所以在拍攝時我跟導演說：「將你所有的想像實現，作品就會是偉大的。」

MUZIK：那真的是一支非常美的影片，請問在過程中有發生甚麼插曲嗎？樂器有沒有濕掉？

Ottensamer：（笑）沒有啦，但我們真的蠻緊張的，拍攝時間很長，到了晚上我們甚至睡在船屋裡，隔天早上4點再起來繼續拍攝。

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