單簧管首席奧登薩默的藍色時光

文/MUZIK

單簧管首席家族奧登薩默,年紀最輕的安德烈.奧登薩默不僅是柏林愛樂首席,近年更是屢屢來台舉辦音樂會,迴響熱烈。

沒有機會親身參與音樂會的樂迷們也別失望,今年3月安德烈推出了新專輯《藍色時光》(Blue Hour),改編了鋼琴曲布拉姆斯Intermezzo、孟德爾頌的《無言歌》等旋律線條優美的曲目,與知名鋼琴家王羽佳攜手合作,在湛藍的蒼穹與湖光中,為樂迷們帶來一段美好的藍色時光。

▲ Andreas Ottensamer & Yuja Wang - Brahms: Six Pieces for Piano, Op. 118: 2. Intermezzo in A Major

MUZIK:請問專輯為甚麼會叫 Blue Hour 呢?

Ottensamer:Blue Hour 指的是日落之後及日出之前的那一段時光,在大地被耀眼光芒照亮之前,那段藍色的時光帶了點浪漫的愁緒,就像專輯中的曲子,因此取名叫 Blue Hour

MUZIK:最一開始的靈感是來自哪一首曲子?您是怎麼安排專輯曲目的呢?

Ottensamer:這張專輯的曲目是非常親密的、私我的揀選,我希望聽眾能從我的角度去洞悉這套曲目。我是怎麼聆聽韋伯第一號單簧管協奏曲的呢?當然這是一首非常精湛的協奏曲,但同時他也包含了非常抒情、歌唱性的歌劇特質。這也是為甚麼我要強調聲音的表現、浪漫的一面。

MUZIK:在專輯的冊子中,提到「人性始終來自於美麗的旋律」所以專輯中的曲子都是以「旋律性」來安排嗎?

Ottensamer:當然,特別是單簧管的部分,但是單簧管和鋼琴以及樂團之間非常平衡。但的確可以說是,單簧管在這張專輯擔任的腳色比其他更具歌唱性。例如布拉姆斯的intermezzo、舒伯特《無言歌》都是,他們在鋼琴上的旋律並不是這麼清晰,現在我們把旋律「抽」出來後用單簧管呈現,歌唱的線條就能更清楚的被世人聽見。

MUZIK:在專輯中,收錄了孟德爾頌7首《無言歌》,請問你是在 40 《無言歌》中選擇這 7 首的原因是?

Ottensamer:阿~我真的非常喜歡這個安排,這7首曲目非常具有挑戰性同時也是非常美麗的作品,需要非常高的靈活度、同時擁有優美的旋律線條——所以它可以滿足演奏者和聽眾的需求,這7首曲子對我來說可以說是打開了一扇新的大門。

MUZIK:您每次發行新專輯的 Trailer 都非常精緻,這次甚至是在湖中央拍攝,請問你認為Trailer在新專輯中是扮演什麼腳色呢?

Ottensamer:我一直都都希望能拍出「藝術品」,發行專輯不只只是CD本身重要,我認為這種 Trailer 都是藝術品,而非僅僅是「配菜」,所以在拍攝時我跟導演說:「將你所有的想像實現,作品就會是偉大的。」

MUZIK:那真的是一支非常美的影片,請問在過程中有發生甚麼插曲嗎?樂器有沒有濕掉?

Ottensamer:(笑)沒有啦,但我們真的蠻緊張的,拍攝時間很長,到了晚上我們甚至睡在船屋裡,隔天早上4點再起來繼續拍攝。

