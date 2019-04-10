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跟著拉赫曼尼諾夫追劇去～

2019-04-10 16:42MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

如果說，拉赫曼尼諾夫的人生是黑白的，那他必然是將色彩留給這個世界渲染；如果說，拉赫曼尼諾夫的人生是繽紛的，那他必然是將黑白留給人性勾勒。如俄羅斯刺骨但溫暖的陽光，拉赫曼尼諾夫孤傲的靈魂，敲響旋律間的浪漫與孤寂，而他在音符間烙印的掙扎渴望與情感張力，也使得我們在電影中常聽見他的蹤跡。或者，我們更可以說拉赫曼尼諾夫寫的，是「聽」的電影。本篇，就讓我們來整理電影配樂愛用的拉赫曼尼諾夫作品吧！

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Rachmaninoff - Piano Concerto No. 2 in C minor, Op. 18

由於《第一號交響曲》不受好評，使得拉赫曼尼諾夫心理受創，陷入低潮與憂鬱症，在經過三個月的治療後，創作出《第二號鋼琴協奏曲》(簡稱拉二)，於1901年10月27日親自擔任鋼琴演奏在莫斯科首演，並且大受好評。而拉二在電影產業也廣受歡迎，從好萊塢電影產業起飛時期作品《相見恨晚》（Brief Encounter）開始，到日本電影《交響情人夢》、韓國電影《我的小小鋼琴家》甚至《蜘蛛人Ⅲ》……等，與前陣子剛下檔的法國電影《天才樂手行不行》，都能聽到其蹤影。如果說有一個最受歡迎協奏曲排行榜名單，拉二無疑會在名單內啊！

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Rachmaninoff - Piano Concerto No.3 in D minor, Op. 30

拉赫曼尼諾夫的《第三號鋼琴協奏曲》(簡稱拉三)是我很喜歡的鋼琴協奏曲作品，長達40分鐘左右的篇幅，與極富絢麗技巧卻又不至於「奢華」的內容，為聽者帶來很棒的聽覺想像。拉三被譽為「最難鋼琴協奏曲」，雖然有一些爭議，但連拉赫曼尼諾夫本人在首演時都累到拒絕安可，並在晚年索性拒絕公開演奏，我們不難得知這是首多累人的作品，而拉赫曼尼諾夫本人也曾經說過：「我把它寫的跟大象般」來形容拉三。拉三在電影中也有過不少次的亮眼出現，不只出現於《不可能的任務》中，早在1998年榮獲奧斯卡最佳影片、影帝等多項大獎的電影《鋼琴師》（Shine）後，拉三早已成為家喻戶曉的配樂名曲之一。

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Rachmaninoff - Rhapsody on a Theme of Paganini, Op.43

《帕格尼尼主題變奏曲》為拉赫曼尼諾夫使用帕格尼尼(Niccolò Paganini)小提琴作品《第24號隨想曲》(Caprice No. 24)的主題，創作出的鋼琴變奏曲。事實上《第24號隨想曲》曾為多位作曲家引用，有布拉姆斯、李斯特……等作曲家。說道拉赫曼尼諾夫《帕格尼尼主題變奏曲》在電影中最經典的運用，莫過於《似曾相識》（Somewhere in Time）了，在電影中約定、熱情、回憶和醒悟的轉折，皆出現《帕格尼尼主題變奏曲》作為主題運用，為拉赫曼尼諾夫作品在電影配樂中不可不提的經典之作。

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Rachmaninoff - Prelude in C sharp minor, Op.3, No.2

19歲時，拉赫曼尼諾夫編寫了著名的《升c小調鋼琴前奏曲》，為其鋼琴曲集《幻想小品集》中的第二首。該作品創作於1892年，並在「莫斯科電力博覽會」首演後大受好評，成為拉赫曼尼諾夫演奏必備曲目。雖然過度的演出讓他後來對此曲感到厭煩，但卻成為現代鋼琴家喜愛彈奏的小品之一。《升c小調鋼琴前奏曲》的經典電影片段莫過於義大利電影─《寂寞鋼琴師》中音樂學院教授在入學考試聽完盧卡彈奏巴赫作品後，指定彈奏《升c小調鋼琴前奏曲》考試的片段，曲目的張力及技巧性，充分讓此幕展現主角高超技巧與渲染能力。

在整理出的片單中，你錯過了哪些拉赫曼尼諾夫作品配樂的電影呢？找個時間或假日，與拉赫曼尼諾夫一起追劇去，重啟這些經典作品吧！

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