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2019 TMAF 台北大師星秀音樂節課程攻略

2019-04-10 16:42MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

「2019 TMAF 台北大師星秀音樂節」的課表內容十分豐富，內含 ── 選項一：17天「室內樂基本課程與樂團（CMO）」、選項二：19天「弦樂四重奏強化課程（FQS）」的進修選擇。 想一探豐富的課程內容嗎？本篇先帶大家整理的課程強化重點吧！

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▲台北大師星秀音樂節師資群

室內樂基本課程與樂團 Chamber Music Orchestra（CMO）

課程日期：2019年8月2日～8月18日

「室內樂和管弦樂 Chamber Music Orchestra（CMO）」課程內容有──團體課、個別課、大師班、模擬面試演奏、面試技巧指導和樂團排練，並一同演出大師音樂會、星秀與大師音樂會。

除了總監林昭亮外，師資包含世界名交響樂團聲部首席及演奏家們，如：美國紐約大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉盷（David Chan）、美國費城管弦樂團樂團首席金大衛（David Kim）、當今樂壇具影響力的大提琴獨奏家 林恩·哈瑞爾（Lynn Harrell）......等人齊聚一堂，親授習琴技法。

值得一提的是，本次音樂營藝術總監林昭亮更安排了特殊的課程，使有志於職業樂團的學子得以接受來自世界頂尖交響樂團首席們最直接的訓練。

➤ 模擬面試演奏

本項課程在國內音樂教育中比較少見，大部分欲參加樂團甄選的學員們，也多以一場場的面試來累積經驗。「在考試幕後我們會有怎樣的聲音？」、「演奏樂團片段、考試曲目該注意什麼？」本次藝術總監──林昭亮為學員邀來多國大團首席，更直接為學員開了場「模擬樂團甄選」，這次除了讓學員專心體驗臨場感，也帶學員從評審的視角「聽出自己」進而帶來最有效的修正，為嚮往職業樂團的星秀們預先充「甄選電力」。

➤ 面試技巧指導

「不同樂團的曲目片段要求有什麼不同呢？」不只讓首席們說給學員知道，還親自指導考試常見片段及傳承寶貴甄選經驗。在技巧與壓力的攻防下，我們該如何穩定發揮，得到幕後評審的喜愛？不管你身經百戰抑或是剛投入樂團甄選準備，相信大師們的獨家心法，能為學員未來創造更多的練習時間，把握更多機會！

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▲福爾摩沙弦樂四重奏（Formosa Quartet）

弦樂四重奏強化課程 Formosa Quartet Seminar & Orchestra（FQS）

課程日期：2019年7月30日～8月18日

除了「室內樂基本課程與樂團 Chamber Music 弦樂主修的學子們只要選擇「弦樂四重奏強化課程 Formosa Quartet Seminar & Orchestra（FQS）」，不僅可接受Orchestra（CMO）17天的課程，還可再多獲得7月30日、31日兩天的「福爾摩沙四重奏」弦樂四重奏強化課程課程。

「福爾摩沙四重奏」由小提琴家林允白（Jasmine Lin）、李家瑋（Wayne Lee）、中提琴家陳則言（Che-Yen Chen）以及大提琴家黛博拉．裴（Deborah Pae）組成，他們以獨奏家、室內樂以及教育家身分活躍於世界各地，目前分別任教於美國東密西根大學、伊利諾大學香檳分校、洛杉磯加利福尼亞大學以及羅斯福大學。

➤ 室內樂指導

為了強化室內樂學習的比重，TMAF將挑出精選的32名學員組成8組弦樂四重奏，並為各團出指定曲目，接受福爾摩沙四重奏的演奏家們密集指導，藉由福爾摩沙四重奏的國際舞台經驗傳承，激盪學子的室內樂合作實力，密集建立演奏合作經驗，累積更多舞台熱情與對室內樂的渴望。

➤ 共同室內樂研習課程

不只技巧上的鑽研，室內樂研習課程將由師資們推出各項專題，透過大班、共同的研習課程，帶大家探討「聽」、「合作」、「音色」……等室內樂的重點精華。除了透過團員們的集結及討論發問，與師資們進行討論交流外，透過內容豐富的講座更能為學子們帶來室內樂大補帖，精彩可期！

「2019 TMAF 台北大師星秀音樂節」將帶學子與大師們學習並同台，度過滿滿、充實的17天！心動了嗎？請密切鎖定「2019 TMAF 台北大師星秀音樂節」的最新動態，報名截止於2019年4月15日，千萬別錯過報名時間了啊！

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🎵 報名相關資訊請密切鎖定 Taipei Music Academy & Festival 台北大師星秀音樂節官網

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