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瀨戶內國際藝術祭首次節中節！Vocal Asia Festival 8月前進日本

2019-04-02 11:59MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

2010年，位於日本四國的香川縣，舉辦了第一屆「瀨戶內國際藝術祭」，邀請世界知名藝術家進駐瀨戶內海的各個小島，在藍天碧海中揮灑出最自由奔放的藝術靈魂，不但廣受全球遊客歡迎，更成為此地三年一度的熱情盛宴；同樣是2010年，Vocal Asia人聲樂集在台成立，是目前世界舞台上唯一的阿卡貝拉純人聲跨國性整合平台，並且從隔年開始舉行Vocal Asia Festival（VAF），將阿卡貝拉充滿活力與感動的歌聲，帶到台灣與亞洲各城市的各個角落。2019年，這兩個藝術節經歷9年的涵養，即將在8月9日至12日，相遇於香川縣高松市，整合地景藝術與人聲樂團，帶出從未想像過的跨界張力！

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▲金曲歌王桑布伊也將於2019 VAF登場，以原住民天籟震撼全世界。

Vocal Asia表示，本次於香川縣高松市舉辦的VAF，以「獻給島嶼與世界的歌」（島と世界に捧げる歌）為主題，將集合全世界超過300名阿卡貝拉歌手參與，像是來自台灣的「世界冠軍」歐開合唱團、金曲歌王桑布伊都將在本屆VAF登場，另外更請到「阿卡貝拉天團」史溫格歌手，在閉幕音樂會獻唱。同時，VAF也會舉行大師班、阿卡貝拉大賽、教育論壇等交流活動。而最特別的莫過是在8月12日的「阿卡日」，不但維持過往VAF的特色，在高松市的街頭各處皆能見到阿卡貝拉樂團的身影外，更會有強化本次與「瀨戶內國際藝術祭」合作的特色，前往小豆島、豐島等地景藝術中，齊聲開唱，給予靜態的展品全新的「聽覺」觀點，是僅於VAF才能感受到的特殊體驗。

值得一提的是，VAF此次受邀，是得到瀨戶內國際藝術祭總合製作人北川富朗的親自認可，才促成本次的「節中節」。而大力推動本次合作的日本代表葉建宇更強調：「這次VAF是由『香川縣政府』共同主辦。」代表VAF的文化軟實力，已受到國際認可。

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▲ 結合眾人之力，得以促成本次VAF與瀨戶內國際藝術祭的「節中節」合作。

三年一次的瀨戶內國際藝術祭，每次皆吸引破百萬遊客到訪，要如何安排機票與訂房，是遊客需花費心力處理之事。為了讓觀眾都能毫無阻礙地前往欣賞今年度的VAF，Vocal Asia特別邀請雄獅集團旗下的雄保旅遊合作，規劃出針對VAF的客製行程，詳情請洽雄保旅遊。

考慮參與三年一次的瀨戶內國際藝術祭嗎？不妨就在8月9日至12日前往，一同與VAF在此相遇吧！

VAF官網：https://vaf.vocalasia.com/

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