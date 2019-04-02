超糗！三百年小提琴飛出舞台！

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文/MUZIK

音樂會中發生意外不奇怪，不過音樂家演奏到小提琴飛出去可就稀奇了！

來自葡萄牙的交響樂團 Orquestra do Norte 在一場音樂會中就發生了這樣的意外！

Orquestra do Norte於上周 ( 2016/6/11 ) 的音樂會中演出柴可夫斯基的小提琴協奏曲，首席小提琴手Romulo Assis 擔任當天音樂會中的獨奏。

影片中音樂會正順利地進行著，但很不幸就在協奏曲來到精彩之處，客席指揮 Nuno Côrte-Real 的手往上一揮，居然直接打在小提琴家的琴頭上！小提琴就這麼從首席 Romulo Assis 的手上往後飛出去，樂團演奏立刻嘎然而止，接著Romulo Assis 的身後發出令人「發顫」的聲響，因為這把飛天小提琴可是有著三百多年歷史的阿瑪蒂 ( Amati ) 名琴哪！

不知道音樂會後來有沒有繼續進行下去，不過影片中可以看到觀眾目睹這樣的意外後給予相當熱烈的鼓勵 (？) 掌聲。

古典音樂電台主持人 Jeff Esworthy 表示，如果只是琴橋摔壞的話很容易修復，因為這把名琴三百多年來，經過無數小提琴家拉奏已經被「操」得很厲害！

除了以上這個飛天小提琴的意外，音樂會中比較常見的是音樂家拉琴拉到一半弓飛出去的狀況，不過因為運弓的右手本來就需要相當程度的放鬆，所以演奏到一半掉弓雖然看起來好像很糗，但其實是合理的失誤，很多大師也曾發生這樣的狀況！

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