恐怖情人處處有 音樂圈也免不了...

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【文/MUZIK】

一說到恐怖情人，腦中馬上浮現許多社會新聞的案件。有用不雅照威脅的、也有埋伏在對方每天必經之路的，有四處亂放話的、也有揚言鬧自殺的；激進一點，潑硫酸、把情人或前任大卸八塊的、一起強迫殉情的也有。古典音樂史上就有一位充滿才華的激進派音樂家榮登恐怖情人的寶座，而你應該對他不陌生，《幻想交響曲》就是他將失戀到想要抓對方去殉情的悲傷轉化而成的傑作。

「哈里特．史密森現身在巴黎舉行的《幻想交響曲》音樂會，那時哈里特根本不記得白遼士追求她的事，也不曉得《幻想交響曲》就是以她為題創作的曲子。直到她看了演奏會的節目單，受到許多觀眾的注目，才曉得自己正是這首曲子的女主角，感動流淚地聽完這首曲子。

白遼士因為創作這首交響曲，得到功成名就與愛情。更重要的是，那時哈里特因為意外身負重傷，演藝事業走下坡，兩人的立場與六年前完全相反，可惜婚姻生活並不長久，兩人於七年後分居。

其實當初追求哈里特不成時，白遼士曾和一位名叫瑪麗．莫克（Marie Moke）的女性交往，甚至論及婚嫁，但瑪麗寫了封信給在義大利留學的白遼士，表示她母親不贊成兩人交往，要她嫁給另一名男子。白遼士為此非常憤怒，這時他的行為思考已經失常，決定殺害瑪麗與她的母親以及瑪麗的結婚對象。於是他打算喬裝成女人，用手槍射殺三人；他火速返回法國，在跨越國境的那一刻才驚醒，沒有犯下滔天大罪（以上內容摘自白遼士的自傳）。

所以他其實是個恐怖情人，和這樣的男人在一起不可能過得幸福。還有一說是，白遼士不是愛上哈里特，而是愛上她飾演的角色。也就是說，婚後他才發現哈里特不過是個普通女人而幻滅。也就是說，他是那種「對愛情非常死心眼」的傢伙，單方面的將對方理想化。青春期難免會有偶像崇拜的迷思，但是白遼士可能年過三十還是有著這種心態；換個角度想，或許正因為他有此人格特質，才能成為青史留名的藝術家。」

其實，透過適當的管道及陪伴是可以化解許多悲劇發生的可能性的，藝術欣賞和創作就是其中一種可行的方式。所以，情感失利時，除了聽聽我們MUZIK AIR上的悲傷歌單讓情緒昇華外，寫寫文章、練樂器，和三五好友出外散心、運動、抓抓神奇寶貝等，都是一種很好的方式唷！

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