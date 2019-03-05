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從「少女的祈禱」談起

2019-03-05 14:49MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

穿梭於台灣大街小巷的垃圾車，是台灣的在地特色之一，世界上少有人追逐垃圾車的景象，大都是定點定位做垃圾的集中處理，先進國家甚至家家戶戶配有管線，直接可把家中廚餘等垃圾直接送至處理廠，但這樣子的垃圾收放方式，某種程度上，也是反映著台灣人民充滿熱情的可愛性格。

而我們的環保局選用的兩首倒垃圾提醒用樂──古典鋼琴作品貝多芬的《給愛麗絲》和芭拉諾夫斯卡（Tekla von Bądarzewska-Baranowska，1834～1861）的《少女的祈禱》（Modlitwa dziewicy）可說是台灣民眾幾乎人人都能哼上幾段旋律的音樂作品，甚至大老遠聽到音樂，可能就已經起身抓著垃圾準備向外跑。去年初，台灣這種「音樂垃圾車」的概念還成為國際媒體的報導題材。

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今天我們暫且不談貝多芬的《給愛麗絲》，先介紹創作《少女的祈禱》的波蘭女作曲家芭拉諾夫斯卡。

《少女的祈禱》是作曲家芭拉諾夫斯卡最廣為人知的一首作品，創作於1856年，最先開始在波蘭出版，最終的補充完整版於1859年在《巴黎音樂公報評論》（Paris Revue et Gazette Musicale）發表，接著便廣泛於法國、德國、義大利、英國、澳洲和美國等國出版，除了原始的鋼琴獨奏版本，也有眾多改編版本出現，包括四手或八手聯彈、其他器樂改編版，甚至是人聲版本都有，受大眾喜愛與流行的程度可見一斑。嚴格說起來，《少女的祈禱》的藝術價值並不高，在十九世紀沙龍音樂盛行時期，芭拉諾夫斯卡也寫了許多類似風格的作品，卻都不及這首知名，也更加顯現出《少女的祈禱》的特別、可親之處。

在流行音樂界有這樣子的概念：一個人一輩子只要能寫出一首賣座的好歌，勝過寫出幾千、幾百首「還可以」的歌。

有趣的是，芭拉諾夫斯卡從未接受過任何正式的音樂教育，寫曲子只是業餘的興趣，能夠創作出這樣一首廣為流傳又雅俗共賞的作品，也算是此生無憾了吧！芭拉諾夫斯卡的其他作品尚有《少女的二次祈禱》（Seconde prière d'une vierge）、《應驗的祈禱》（Prière exaucée）、《記憶小屋》（Wspomnienie chatki）、《甜蜜的夢》（Słodkie marzenia）、《關於友情的記憶》（Pamiątka przyjaźni）等。

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