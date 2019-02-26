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音盤貓抓版 貓咪變DJ

2019-02-26 12:41MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

有養過貓的人就知道，貓咪生活中最不可缺的，大概就屬磨爪道具了。雖然有時候幫貓準備了磨爪板牠也不見得會領情，說不定還是依然鍾情於用壁紙、沙發、地毯等家具磨爪的快感，不過不管怎麼說，貓咪喜愛磨爪，確實是無可厚非的天性。不過這跟音樂有什麼關係？

一般的貓抓板，大多都用瓦楞紙、麻繩等素材製作，形狀也多了無新意，頂多跟貓隧道等小玩具做點結合。不過就在跨海的另一邊，有公司跨越了過往的藩籬，推出了一個有趣的小玩意兒。這個名為「Cat Scratch Turntable」的產品，可是能媲美夜店DJ專用混音器的貓咪磨爪板（哈，當然是指外型上嘍）。將貓磨爪用的素材捲成圓盤形，變成像是混音器的樣子，而且只要貓咪磨爪，這圓盤就會跟著轉動，看起來好像真的「DJ上身」似的。

雖然這個產品並不兼具揚聲器或者是相關的音樂功能，讓人覺得十分可惜；不過如果一邊看著愛貓玩著Cat Scratch Turntable，一邊播放喜歡的音樂當作背景，也不失為一種另類的享受。比如說當貓咪抓到激動處時，放個《大黃蜂的飛行》或者是李斯特的《超絕練習曲》怎麼樣？或者是當貓咪已經忘我時，搭配個帕格尼尼的《鐘》也不錯？甚至是當牠深夜呆滯坐在這貓用DJ盤旁時，來首德布西的《月光》也別有一番風情。放個而且說不定貓咪一邊抓，主人一邊放音樂，還能夠真的啟發出牠的音樂天賦，讓牠真的變成獨一無二的DJ貓唷？

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