專業級的掉棒指揮

文/MUZIK

音樂會中在台上不管發生什麼意外都要淡定的演下去!比如說掉弓啦、掉譜啦,這些無法預測的意外都考驗著台上演出者的臨場應變能力。

巴西交響樂團正在演奏柴可夫斯基第五號交響曲,客席指揮 Lee Mills 站在舞台正中央、整個管弦樂團的前方,正沉浸在這偉大的音樂作品中,揮舞著手中的指揮棒,沒想到揮著揮著,Lee Mills 的手一滑,指揮棒被他拋到空中!

指揮棒在半空中轉了一圈後隨即回到Lee Mills 的手上,乍看之下好像這是他原本就設計好的橋段,其實是這位指揮有偷練吧!

Lee Mills 在自己的臉書上po了這段影片,還幽默地說這是他本來就計畫好的 ( I meant to do that ) !

