親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

星際大戰8 配樂吸引音樂學者關注

2019-02-12 11:40MUZIK閱聽古典樂

分享

文/MUZIK

星際大戰第八部《最後的絕地武士》上映後，票房已經直追他的前一集《原力覺醒》，成為2017年最受歡迎的電影。當然，最後的絕地武士是星戰迷們絕對不可能錯過的大戲，而對於那些不大有感的朋友，即便不了解星際大戰的故事，相信一定也聽過星際大戰的音樂才是。

由美國作曲家約翰威廉斯 (John Williams)所創作的一系列星戰主題曲和配樂，不但是電影史上最受到歡迎的音樂作品，現在更引起了古典音樂學者的注意，開始對於這些音樂作嚴肅的分析。其中一位，就是麻州Tufts大學的教授李曼 (Frank Lehman)。

李曼原本是要寫作一篇關於華格納的論文，但《原力覺醒》的上映讓他把研究的焦點轉到星戰上。在接受專訪時，李曼提到了星戰音樂中許多有探索價值的地方，像是威廉斯是如何地以古典音樂的思維來做配樂，不管是在音樂上或是編制上；又或是潛藏在音樂裡的各種動機，配合著劇情，甚至有時暗示著劇情的發展，都讓這部史詩級電影的配樂，和電影本身一樣的偉大。

還沒有看過星際大戰最新一集的朋友們，記得在觀賞時，分神聽一下裡面的音樂；而已經看過的朋友，也可以再看幾次或是對照以前的幾部曲，聽聽音樂的轉化和引用是如何地與劇情相關喔。

附上由杜達美指揮洛杉磯愛樂向威廉斯和星際大戰致敬的演出，還有穿插精采的電影分鏡手稿喔。

【更多精采內容詳見】

分享

《MUZIK閱聽古典樂》

《好書成雙，一次擁有》

《指揮》

MUZIK閱聽古典樂

華語地區最完整的古典音樂品牌，2006年10月，MUZIK 古典樂刊第一期上市，打破臺灣長達五年多沒有古典樂雜誌的情況，成為了市面上唯一古典樂雜誌。 MUZIK耙梳古典音樂史中重要的人物與知識。引領讀者探索新的古典樂議題，構築新的想像音樂方式，讓大眾輕鬆進入古典樂！
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

「香頌」—沉重生命的稀釋劑

2019-02-12 11:40

熱門文章

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 09:53

林志玲春晚表演贏得滿堂彩 跳水替身想紅想瘋了爆料反拉黑

2019-02-13 10:21

衰！出國遇機師罷工 13家產險班機延誤理賠比一比

2019-02-11 12:45

比特幣是如何運作的？

2019-02-11 09:18

90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？

2019-02-11 13:11

75％台灣人有夢想 及早退休勝過當億萬富翁

2019-02-11 09:48

神明指示王金平助韓流 如今再支持他選總統

2019-02-13 15:28

感冒藥吃不好 孩子久咳不癒 竟是這幾種細菌在做怪

2019-02-12 09:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top