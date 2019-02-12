星際大戰8 配樂吸引音樂學者關注

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文/MUZIK

星際大戰第八部《最後的絕地武士》上映後，票房已經直追他的前一集《原力覺醒》，成為2017年最受歡迎的電影。當然，最後的絕地武士是星戰迷們絕對不可能錯過的大戲，而對於那些不大有感的朋友，即便不了解星際大戰的故事，相信一定也聽過星際大戰的音樂才是。

由美國作曲家約翰威廉斯 (John Williams)所創作的一系列星戰主題曲和配樂，不但是電影史上最受到歡迎的音樂作品，現在更引起了古典音樂學者的注意，開始對於這些音樂作嚴肅的分析。其中一位，就是麻州Tufts大學的教授李曼 (Frank Lehman)。

李曼原本是要寫作一篇關於華格納的論文，但《原力覺醒》的上映讓他把研究的焦點轉到星戰上。在接受專訪時，李曼提到了星戰音樂中許多有探索價值的地方，像是威廉斯是如何地以古典音樂的思維來做配樂，不管是在音樂上或是編制上；又或是潛藏在音樂裡的各種動機，配合著劇情，甚至有時暗示著劇情的發展，都讓這部史詩級電影的配樂，和電影本身一樣的偉大。

還沒有看過星際大戰最新一集的朋友們，記得在觀賞時，分神聽一下裡面的音樂；而已經看過的朋友，也可以再看幾次或是對照以前的幾部曲，聽聽音樂的轉化和引用是如何地與劇情相關喔。

附上由杜達美指揮洛杉磯愛樂向威廉斯和星際大戰致敬的演出，還有穿插精采的電影分鏡手稿喔。

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