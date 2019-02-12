「香頌」—沉重生命的稀釋劑

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文/MUZIK

今天我們對Chanson的理解，總離不開芳香，一種來自聽覺的芬芳味道。不是嗎？單看翻譯名字就知道了，「香頌」─ 香甜撲鼻，都用以描繪這種擁有優美旋律及世故深情的花都歌曲。

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▲ 電影《玫瑰人生》。

Chanson是法國語，所指是一種法國的「複調歌曲」（polyphonic song），即有多個聲音意思，當中包含幾個同時發聲的人聲或器樂聲部對位性結合一起的音樂。Chanson的歷史可追溯至法國的14至16世紀，那時候，泛指一些多聲或單聲附有伴奏的歌曲，屬於當地一種早期的牧歌。

是的，大部份「香頌」也是簡單的情歌，就連主導配器也是樸實不過，一座鋼琴、一支薩克斯風、又或者是滿載浪遊味道的手風琴……通過樂手充滿旋律感的溫情演奏、歌手的深情軟語，一首通常不過三分鐘的「香頌」，唱的就是有關愛情及生活的柔情詩歌，綿綿情意，盡在當中。

上世紀的三、四零年代，法國一度流行「香頌」，今天重聽這些朦朧錄音版本的情歌，就有點像重聽周璇與白光在同年代的流行上海歌曲，懷舊味道濃郁，曲子縱然完結，卻是餘音裊裊。最經典的「香頌」，不得不算〈La Vie En Rose〉（玫瑰人生）吧！原曲由愛迪．琵雅芙（Edith Piaf）主唱，爾後，曾被多個歌手翻唱過（有說超過60個）。都說琵雅芙是「香頌」歌后，她一生傳奇，出生貧窮，由街頭賣唱到成名，被毒品纏繞過，經歷過三次車禍，又有過多段刻骨銘心愛情，「香頌」落入她的口中都成為憂戚之歌，深情背後，總揮不去一份哀怨。至於她這首〈La Vie En Rose〉，不知曾在多少部電影也出現過了，1998年的《搶救雷恩大兵》（Saving Private Ryan，Steven Spielberg），隆隆的砲彈聲背後，官兵都沉醉於留聲機響起的〈La Vie En Rose〉；此外，論愛情小品電影，大家最記得是《情定巴黎》（French Kiss，Lawrence Kasdan導演，1995）的片尾曲吧！令人意想不到是，就連中國導演馮小剛在其《天下無賊》（2004）也用上它作開場歌曲，令人耳朵首先張開。琵雅芙的歌曲被用多了，難得今年更有電影為琵雅芙作傳，電影名字就是《玫瑰人生》（La Vie En Rose，Oliver Dahan導演），一首歌，舉足輕重，既改寫了她的生命，也總括了這位「香頌」歌后一生的璀璨與脆弱。

新世代「香頌」的深情傳統並未遺失，只是音樂形式更摩登了、前衛了，配器更多樣化，像「電子香頌」（electro-chanson）─ 電子配器與特殊聲效，令音樂多了一種飄浮感，虛虛幻幻。看艾蜜莉．西蒙（Emilie Simon）吧（別忘記她也曾為2006年的《企鵝寶貝》做配樂）！剛欣賞了她來香港參與的「法國五月」（French May），約一個半小時的演出，集酷與可愛於一身，只見赤腳的小妮子全場只穿著一條直身吊帶黑色短裙，捧著電吉他哀哀地唱起來：一貫細膩的「香頌」、奇幻的現場聲效，再加上嬌柔的孩童歌聲，以及那種香甜中帶青澀的少女情懷歌詞，觀眾（聽眾）的心，都溶化了。

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