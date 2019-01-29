只要一抬頭 那我們就搞砸了

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文/MUZIK

上美容院，是久久一次的奢侈，可以坐著看閒書或八卦雜誌，躺著洗頭按摩兼放空，而且不管是多麼蓬頭垢面進去，出來時總是清新亮麗。乾乾淨淨的髮絲被風吹起來還有陣陣的髮香，實在是人生一大享受。趁空檔，暫時放下手中所有雜事前往。燙髮本來就花時間，為了讓長髮擁有飄逸的波浪，早有了坐到腰酸背痛的心理準備。無奈我不小心注意到了美容院的音樂，是不斷重複的！這讓頂著整頭髮圈又被限制在座位上的我，深感酷刑。當一整片CD撥完又重新來過第N遍時，我疲累的身心終於到達臨界點……好想摀著耳朵喊：「誰來關掉那個音樂啊！」

音樂不管以任何形式出現，常常強調存在的重要性，但有種音樂卻是強調它的「不存在」。在美國，背景音樂有個專屬名詞叫做Muzak，這個名詞來自於Muzak Holdings，是一家出產悅耳音樂的公司。而如果單用Muzak這個字，還有個暱稱叫做「電梯音樂」。為什麼叫電梯音樂？原來二十世紀初，人們害怕乘坐電梯，便挑出一些過氣的流行歌曲，去除歌詞，重新錄製溫暖的旋律在電梯播放，才鼓勵了大眾踏進這個幽閉的空間。

之後，他們又將音樂放進辦公室，試圖刺激員工提升工作效率。慢慢的，這種音樂作為一種空間的無形裝飾，進入了咖啡館、飯店大廳、百貨公司、超級市場甚至醫院或牙科診所候診室等等。到了現在，人們早已經不需要聽音樂來鼓起勇氣踏進電梯了，但電梯音樂卻自此沒有消失過。

但是，我們從來不會刻意注意這些音樂吧！沒錯，這正是電梯音樂的目的。Muzak公司副總裁布魯斯方豪瑟（Bruce Funkhouser）曾說：「如果你抬頭望向天花板（去聽音樂），那我們就搞砸了。」意思就是，如果音樂沒有辦法讓人消費、放鬆、提升工作效率，而是讓人豎起耳朵停下來的話，那他們就失敗了！這種音樂威力不容小覷，根據調查顯示，跟音樂系統較差的商店相比，有電梯音樂的地方，不管是購物時間、採購金額都明顯提升，甚至辦公室裡的員工犯錯率也大大減少。

從音樂心理學的角度看來，音樂與銷售的關係也密不可分。無論是節奏、音高或風格都可能在無形中影響我們的行為。單從一家百貨公司就可以看出端倪──在高樓層、人數少的地方播放緩慢舒暢的音樂，就會促使來客悠閒漫步、增加購買機會；在壅塞的美食街則相反，採用快節奏的音樂可以加快用餐，讓翻桌率提到最高百分比。最有趣的是，還有實驗指出控制音量的大小，也能夠刺激顧客的反應，影響消費的慾望，甚至連買什麼樣的產品、顏色、價格等，都有直接的關係。

別以為這種不引人注意的音樂只發生在商業行為上，法國作曲家薩替（Eric Satie, 1866~1925）在音樂上最出名的創建，就是「家具音樂」。所謂「家具音樂」的論點，就是音樂不應該在特別的場合或時間被欣賞，而是要在生活中出現，猶如家具或壁紙一樣時時存在，增添氣氛的同時也兼具實用功能。聽者就如同坐在沙發上，或在餐桌旁用餐一樣毫無壓力。

只可惜，「好聽」並不一定能「保鮮」，在現代及流行音樂衝擊下，缺乏創意的電梯音樂逐漸淪為俗套，成為缺乏品味的象徵。如今，在資訊大量流通的台灣，某些電梯音樂倒是被電視新聞所取代。在步調快速、集中力短暫的社會中，新聞台符合的正是這樣的節奏，於是在餐館裡，人們無意識地配著一則則新聞，和著口中的食物咀嚼，一併吞下。

不知道薩替如果地下有知，會有什麼感想？為了捍衛自己的領域，我想他應該還是會像以往一樣，在個人音樂會的舞台上拉開布條，寫著「薩替是最偉大的藝術家，不同意者請自行離開」吧！

想起上個月在河堤散步時，突然發現一個人跪趴在草地上拍照的模樣。在這講求社會地位的群體生活中，我們在意別人的眼光、在意別人的評論，卻很少人真正願意服膺自己的內心，丟掉外在包袱。但對於一個喜歡攝影的人來說，拍攝的對象卻應該是從最熟悉的環境出發，進而探索與之連結的、足以框下的萬物。在這一刻，他沈浸在孤獨寧靜的世界裡，不管用什麼怪異的姿勢，為的是將眼前的一吋世界凝結，封存在相機底端。這份獨白，留下的不只是瞬間的景象，更是記錄一份生命的軌跡。

偷偷地拍了他一張照片，我突然領悟，不管是我或他，都跟電梯音樂一樣，正在刷低自己的存在感。我們彼此都有目標，卻都不願被發現。怕的，就是目標一抬頭，「那我們就搞砸了」！

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