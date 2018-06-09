電腦展成智慧解決方案及電競供應鏈平台

2018-06-09 21:10 中央社 台北9日電



2018台北國際電腦展 （COMPUTEX TAIPEI 2018）今天閉幕，北市電腦公會表示，今年以5大亮點和2大特展已成功打造電腦展為全球最佳智慧解決方案和電競供應鏈。

台北國際電腦展共同主辦單位之一的台北市電腦公會表示，5天展期共吸引4.22萬餘名買家前來，年增約1%；連續第3年舉辦的台北國際電腦展InnoVEX新創特展也吸引1.76萬名參觀者，年成長逾18%。

北市電腦公會指出，今年電腦展以人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、5G、電競&VR、區塊鏈（Blockchain）等「5大亮點」，搭配新創特展的InnoVEX、物聯網解決方案的SmarTEX「2大特展」為展覽主軸，吸引來自30國1602家廠商使用5015個展位進行展出，成功打造電腦展為全球最佳智慧解決方案、電競供應鏈B2B採購平台與全球科技生態系最佳合作夥伴。

北市電腦公會指出，數位經濟不但是未來趨勢，面對數位經濟時代提出對應解決方案更是近年來政府、產業與消費者都要面對的課題。在電腦展中隨處可見廠商直接使用人工智慧物聯網（AIoT）提出數位轉型所需要的智慧解決方案。

包括諸多廠商及工業局（IDB）資料經濟體驗館、台灣雲端主題館等展出涵蓋零售、工業、醫療、安全、家庭、交通、城市、警政、金融、教育、車聯網與機器人等各式智慧化解決方案與客製化設計，其中又以智慧零售、智慧工業、智慧醫療為廠商們較集中的三大主要展出應用領域。

在電競供應鏈方面，電腦公會發現，由於電競玩家數量增加，加上傳統消費者因為照片與影片處理需要升級電腦，改採購電競筆電、電競主機，使得展覽期間電競相關新品種類相當多。

而電競與VR產品區也吸引不少買家到場，廠商也適時推出電競筆電、主機、記憶體、高階顯示卡、螢幕、鍵盤、滑鼠，以及喇叭和專用椅等多元化週邊必備品。

至於InnoVEX新創特展9日下午進行年度重點活動「InnoVEX PITCH Contest競賽」，8家進入決賽的新創團隊經過各15分鐘展示，最後選出美國的BioInspira新創團隊以生物技術開發出化學感測器陣列（sensor array），提高對特定氣態分子偵測的敏感度與準確度，應用範圍與未來市場性相當值得期待，獲得3萬美元PITCHContest競賽獎金首獎。

另外，菲律賓的OneWatt Solutions獲得台達電子（2308）特別獎1萬美元；來自美國的Kloudless獲得諾傑資本（Nogle Limited）與明越資本（MaxceedCapital Group）共同贊助特別獎1萬美元。