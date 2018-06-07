COMPUTEX聚焦5G區塊鏈 專家開講深入剖析

2018-06-07 17:00 中央社 台北7日電



微軟全球副總裁尼克·帕克(Nick Parker)（左三）在Computex專題演講，並隨即與台灣微軟總經理孫基康（左二）等人。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

台北國際電腦展（COMPUTEX）論壇今年新增5G及區塊鏈主題，邀請來自高通、IBM、台灣愛立信等公司專家、高階主管開講，深度剖析未來5G及區塊鏈趨勢及技術發展應用。

中華民國對外貿易發展協會與台北市電腦商業同業公會主辦的台北國際電腦展，5日至9日在南港展覽館一館、台北世貿一館、台北世貿二館及台北國際會議中心舉行，期間也舉行論壇。

貿協今天透過新聞稿指出，論壇以UbiquitousIntelligence智慧無國界為主軸，邀專家開講，除了持續關注AIoT（人工智慧物聯網）如何改寫產業生態結構，今年更新增5G及區塊鏈主題。

台灣愛立信(Ericsson)總經理何可申（HakanCervell）說，台灣每人平均通訊數據使用流量高，因此，未來將可望成為東北亞地區5G技術發展的重鎮；在發展5G技術之餘，也應同步思考如何運用行動技術實踐醫療、交通運輸、製造或能源等產業的革新。

美國高通公司資深副總裁暨亞太與印度區總裁JimCathey則認為，透過5G，全球可望在2035年創造12.3兆美元的商品與服務總產值，5G速度快、低延遲的技術特性，將讓未來需要高速網路的關鍵性任務更容易被執行。

區塊鏈的技術是今年論壇重點之一，IBM區塊鏈實驗室總監尼丁（Nitin Gaur）指出，區塊鏈的概念將逐漸在各個產業裡興起，未來在銀行、健康照護、金融保險、零售、物流、供應鏈等各類型應用也將愈趨普及；要把區塊鏈導入服務的企業應把握幾個設計原則，包括慎選參與者，調整靈活的會員機制，以及確保數據的保護機制等。