微軟新設計Windows Collaboration Displays 企業應用更方便

此次Computex 2018除強調智慧終端 (intelligent edge)的運算模式，並且強調透過intelligent edge合作夥伴社群計畫與更多業者合作，同時透過Windows IoT服務推廣更安全的物聯網商用模式。而在此次活動中，微軟更宣布推出名為Windows Collaboration Displays的裝置類別，透過與更多品牌合作，藉此推動Microsoft 365使用體驗，其中由夏普、Avocor所打造的首波應用產品將會在年下半年推出。

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如同先前藉由Surface系列產品推動2 in 1裝置使用體驗，微軟在此次Computex 2018宣布推出的全新裝置類別Windows Collaboration Displays，基本上是可視為將旗下Surface Hub系列產品設計開放第三方廠商使用，首波合作廠商包夏普與Avocor，實際產品預計將會在今年下半年內問世。

Windows Collaboration Displays整體設計同樣採用大尺寸觸控螢幕，並且整合數位白板與線上會議系統，並且導入Microsoft 365服務平台，讓使用者能在熟悉的Windows 10使用環境，透過Office、Microsoft Teams，以及包含Windows Ink手寫技術、Skype服務等進行協同作業、線上會議等應用，讓全球化的公司企業能更容易進行遠端討論、異地共同作業。