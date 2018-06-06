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技嘉推出首款採用Intel Core i7+處理器的遊戲筆電

2018-06-06 10:15楊又肇

技嘉在Computex 2018開展首日宣布推出全球首款採用Intel Core i7+處理器設計，並且搭載Intel Optane記憶體的Sabre筆電，另外也宣布推出新款AERO遊戲筆電，同時旗下AORUS電競品牌也更新包含X5、X7 DT，以及高階機種X9 DT。

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Intel在今年GDC 2018期間宣布推出更高效能表現的Core i+版本處理器後，技嘉很快地在此次Computex 2018開展首日宣布推出新款Sabre筆電，其中便採用Intel Core i7+處理器設計，並且藉由Intel Optane記憶體加快整體存取效率，並且提供最高可選擇NVIDIA GeForce GTX 1060獨立顯示卡，以及對應120Hz畫面更新率與3毫秒反應速度的螢幕，讓新款Sabre筆電除了能用在遊戲體驗，同時也能對應內容創作使用。

而新款AERO遊戲筆電也換上Intel第8代Core i7-8750H處理器，並且對應長達10小時續航電力與1.8公分輕薄機身設計，以及5mm窄邊框設計與X-Rite Pantone認證螢幕，讓新款AERO遊戲筆電同樣能對應影音等內容創作使用需求。

至於在旗下電競品牌AORUS系列產品部分，技嘉此次分別更新X5、X7 DT，以及最高階X9 DT遊戲筆電，其中最高採用Intel第8代Core i9-8950HK處理器，並且採用144Hz更新率、支援NVIDIA G-Sync抗畫面碎裂螢幕規格，藉此讓AORUS系列筆電有更好遊戲遊玩體驗。

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Intel技嘉電競

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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