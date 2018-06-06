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Razer向第三方廠商開放授權使用Chroma多彩燈光技術、自有鍵軸

2018-06-06 09:59楊又肇

在此次Computex 2018開展首日，Razer宣布將開放旗下Chroma多彩燈光技術，以及自有機械鍵軸設計讓更多第三方設備廠商使用，藉此擴展更大生態體系。

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Razer發展旗下Chroma多彩燈光技術以有相當時間，目前也幾乎成為旗下滑鼠、鍵盤產品標準設計，同時也與《鬥陣特攻》、《Fortnite》、《Quake Champions》、《Diablo》再內遊戲合作，讓Chroma燈光效果可隨著遊戲遊玩情境連動，藉此創造更具燈光氣氛的沉浸遊玩感受。

而為了擴展Chroma燈光技術應用，Razer稍早也宣布將與飛利浦智慧燈泡Hue系列產品合作，並且宣布將與微星、NZXT、AMD、曜越科技、聯力、Vertagear、技嘉、Ducky在內筆電、機殼及鍵盤配件廠商合作，讓這些第三方廠商推行產品能與Chroma燈光技術連動，藉此讓玩家可以更容易營造更一致的遊戲燈光效果。

根據Razer說明，首波支援Chroma燈光技術的第三方廠商推行產品將在今年第四季內推出。

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此外，比照德國Cherry將旗下鍵軸提供第三方合作廠商使用，並且以此打造自有鍵盤產品，Razer也宣布將在今年內向第三方鍵盤廠商提供旗下自有鍵軸，包含Razer綠軸、Razer橙軸與Razer黃軸，藉此讓更多鍵盤廠商也能打造對應遊戲體驗使用的鍵盤產品，並且強調筆標準機械鍵軸有高出60%的耐用度表現。

應用Razer旗下鍵軸的第三方鍵盤預計將會在今年稍晚時候推出，而Razer也計畫向DIY市場，或是偏好自行客製鍵盤的發燒玩家以獨立形式銷售Razer自有鍵軸。

目前Razer所推行自有鍵軸特色如下：

  • Razer綠軸：具有富觸感的反饋、清脆的按鍵聲以及最佳化的觸發與重置點，可實現最佳的遊戲和打字表現。

  • Razer橙軸：具有富觸感的反饋，無按鍵聲。與Razer綠軸相同的最佳化效能但更少的觸發力道，維持安靜的遊戲體驗。

  • Razer黃軸：具有僅1.2毫米的超快速觸發和靜音觸感，適用於需要急速按鍵的遊戲。

RazerComputex

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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