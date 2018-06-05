華碩更新ZenBook S、VivoBook S與VivoBook Flip 14系列筆電
針對主流輕薄筆電產品，華碩在Computex 2018開展首日活動宣布推出新款ZenBook S (UX391)，而對應主流使用機種則是推出新款VivoBook S系列，以及新款VivoBook Flip 14。
在此次推出的新款ZenBook S裡，分別採用可在上蓋開啟時可將筆電撐起的ErgoLift軸承設計，以及符合美國軍規MIL-STD 810G防塵抗摔等耐用標準要求，硬體規格採用Intel第8代Core i7-8550U，或是Core i5-8250U處理器，以及區分4K觸控或1080P解析度非觸控的13.3吋螢幕，其中1080P解析度規格又區分採用鏡面或霧面設計的螢幕玻璃版本，記憶體則採用8GB或16GB規格，並且搭載256GB + 512GB或1TB SSD儲存容量。
為了追求機身輕薄，因此所有連接埠均採用USB Type-C規格，機身則分別推出勃根地酒紅色、深藍兩款配色。
而此次新推出的VivoBook Flip 14，則是換上Intel第8代Core i7處理器，並且採用16GB記憶體與1TB SSD，並且採用6.15mm窄邊框設計，讓14吋螢幕佔比增加至82%。
同步推出的VivoBook S14與VivoBook S15，分別對應14吋螢幕與15.6吋螢幕，機身同樣採用ErgoLift軸承與窄邊框設計，並且換上Intel第8代Core i系列處理器、16GB記憶體，並且可選擇搭配NVIDIA MX150獨立顯示卡，至於機身配色則採用相對大膽的亮黃、桃紅色、綠色，以及銀色與黑色搭配組合。
此外，除了在ROG品牌展前活動揭曉的新款路由器ROG Rapture GT-AX11000，華碩在此次開展活動揭曉包含採用Mesh Wi-Fi系統設計的AiMesh AX6100兩件式路由器，以及採4組天線設計，最高對應6000Mbps傳輸速率，並且搭載一組Gigabit WAN與8組Gigabit LAN連接埠的RT-AX88U路由器。
ZenBook S (UX391)：
VivoBook Flip 14：
VivoBook S14、VivoBook S15：
AiMesh AX6100兩件式路由器：
RT-AX88U路由器：
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