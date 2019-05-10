Pixel手機設計可折疊？ Google：我們不急

Google Pixel 3a系列智慧型手機。 美聯社 分享 facebook 在三星（Samsung）才剛以令人尷尬的方式發售首款備受矚目的可折疊手機之後，Google在I / O開發者大會前夕透過外媒CNET表示，他們也正在研究可折疊運用技術，並且可折疊螢幕原型設計已經進行了很長一段時間。

「我們已經做了很長一段時間了，肯定是這項技術的原型。」Google的開發負責人Mario Queiroz上週接受採訪時表示，「但我認為現階段還不是這麼明朗。」並在後續聲明中近一步表示，「目前還在針對可折疊螢幕與許多新的硬體技術進行設計，目前還沒有相關的產品公告。」

身為全球科技巨擘，Google會研究可折疊螢幕產品並不是什麼令人意外的事情。另一方面也因為手機製造商華為及三星急於曝光旗下最新的可折疊手機，因此在外型及技術上多了許多參考的案例。除華為及三星外，LG也在消費電子展（CES）上推出了新的65吋可捲式OLED螢幕4K電視都是目前最新的技術。

但三星的狀況實在是有點尷尬，在透過第一波可折疊智慧手機Galaxy Fold出產之後，獲得了大規模的地毯式報導。但硬體部分尤其螢幕的損壞讓使用經驗大打折扣絕對是三星始料未及。自此，三星持續無限期地延遲發表日期來解決技術方面所遇到的難題。

而不急於讓新技術趕在第一波就見客的 Google目前可能正在蓄勢待發，等時機成熟再推出；也許在不久的未來有機會看到可折疊式的Pixel手機。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》