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Google藉由人工智慧持續改善人類生活 並且強調維護隱私安全

2019-05-09 09:29楊又肇

在此次Google I/O 2019期間，人工智慧依然是Google此次主要重點項目，而隱私內容安全則是Google同樣著眼項目。

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在人工智慧應用項目部分，除了應用在Google Search、Google Lens，或是Google Assistant之外，Google更在Android Q整合名為Live Caption的功能，讓手機即使在離線狀態也能自動依照影片語音內容自動生成文字字幕，讓使用者能透過字幕「觀看」影片內容，甚至可以進一步將字幕轉換成其他語言，藉此消弭語言隔閡。

而進階應用功能，則可透過名為Live Relay功能讓當下不方便接聽電話，或是本身無法順利說話的人，可以透過手機訊息自動轉換成語音方式，順利達成與手機另一端的對話者「溝通」目的。至於另一端接聽電話的人，同樣也能藉由語音轉文字方式，將對話內容顯示於手機螢幕上，讓使用者也能以文字回覆給對方。

這樣的應用，Google預期將能協助更多聾啞、聽障使用者，並且藉由手機改善生活不便情況，一如Google透過Google Go功能讓文盲使用者能順利在外「閱讀」文字，以利完成購買車票、提款等一般人認為稀鬆平常，但對這些人來說可能是充滿挑戰的事項。

在進一步應用中，Google也透過Live Caption背後技術，藉由人工智慧打造Project Euphonia計畫，讓罹患漸凍症 (ALS)患者依然可順利與他人溝通。

隸屬於AI for Social Good發展項目之一的Project Euphonia，主要是藉由人工智慧學習判斷漸凍症患者臉部與嘴部細微動作，藉此知曉預期表達內容，並且配合器材輔助，讓患者可以順利表達想說內容，而不會因為肌肉萎縮等影響，導致一般人無法順利判斷其所陳述內容。

目前Project Euphonia計畫主要還是對應英文為主的語言溝通，但未來也預期會加入支援更多語言。

至於在安全隱私方面，Google在此次Google I/O 2019開始之前，其實就說明將讓使用者更容易掌控個人隱私被使用方式，其中包含可選擇將個人隱私內容留存在網路上3個月，或是保留18個月，在新版Chrome瀏覽器則會進一步加強隱匿瀏覽效果，並且進一步將隱匿瀏覽模式擴展到YouTube、Google Maps等服務，甚至在Google Play方面更進一步提昇隱私安全防護效果。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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