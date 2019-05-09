Google也打造螢幕可凹折手機原型 但還不會成為市售產品

在先前說明Android Q主要特性時，Gooogle表示已經將螢幕可凹折手機使用特性整合在新版作業系統內，而從負責帶領Pixel研發團隊的Mario Queiroz透露說法，則顯示Google內部其實也有針對螢幕可凹折手機的研究。

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不過，依照Mario Queiroz的說法來看，內部針對螢幕可凹折手機的研究，暫時並不會成為一款實際銷售商品，目前最主要還是針對諸如三星等合作夥伴所打造產品，讓Android作業系統能有最佳化運作表現，並不代表未來Google一定會推出採螢幕可凹折使用的手機產品。

就Google去年便宣布與三星合作螢幕可凹折手機的作業系統最佳化設計，讓新版Android作業系統可以相容新技術使用，例如螢幕下開孔、不同螢幕凹折方式，而Pixel手機部門若同時打造本身螢幕可凹折手機原型設計，似乎也能讓Android作業系統更快對應此類形式打造手機產品。

從三星稍早強調螢幕可凹折手機必然會成為市場全新銷售產品類別，同時未來也會持續推出更多螢幕可凹折手機產品，或許也有可能迫使Google自己也加入參與螢幕可凹折手機市場競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》