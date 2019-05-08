Google I/O大會 7大重點一次看懂

2019-05-08 16:06 中央社 台北8日電



Google I/O大會。 法新社 分享 facebook Google在舊金山舉行Google I/O大會推出新裝置與新服務，聚焦7大領域，包括新智慧型手機、利用AI協助語言障礙人士、文字轉語音功能、AR應用、新作業系統、新一代Google助理、隱私權功能。

一、全新智慧型手機Pixel 3a、Pixel 3a XL

Google推出Pixel 3a系列智慧型手機與周邊配件，台灣是首波上市國家之一。該系列產品的研發主要由Google台灣團隊完成，新功能包括Google地圖中的AR（擴增實境）步行導航功能，可讓使用者在手機上查看路線時，看到路線重疊在實際的道路上。另一個新功能是縮時錄影，能在短短幾秒鐘的影片中完整呈現日落的畫面，並在社群媒體上分享給朋友。

二、利用人工智慧（AI）協助語言障礙人士

Google透過軟體將錄下的語音轉成聲譜圖，或以更視覺化的圖像方式來呈現聲音，接著電腦會用這些經過正確轉錄的聲譜圖拿來訓練Google的系統，以便更準確地辨識這類非典型的語音。這類模型還可採取相關行動，例如對Google Home下達語音指令或傳送簡訊，對於患有嚴重殘疾且已無法說話的人士來說會特別有幫助。

三、不需要說話或聽到聲音也可以在電話中溝通

Google研究專案Live Relay能使用裝置上的語音辨識和文字轉語音功能，讓使用者能夠一邊輸入文字，一邊讓手機代替使用者與對方交談。藉由提供即時回覆與預測性的文字輸入建議，使用者輸入文字的速度能快到讓對話進行的速度足以比擬一般電話通話。

四、 Google搜尋與Google智慧鏡頭上的新功能

AR功能將在5月底陸續導入Google搜尋，使用者將可以直接從Google搜尋中查看物體的3D樣貌，並將這些物體放置到所在的空間裡，方便使用者大致掌握物體的比例大小和細節。新的Google智慧鏡頭功能會直接在實體菜單上顯示該餐廳最熱門的菜色，還可以看到這道菜的實際樣子與Google地圖上的評論。

五、新版作業系統Android Q

目前擁有超過25億個活躍裝置搭載的Android作業系統將在今年推出第10個版本Android Q，支援折疊式裝置的潛在用途，包括多工運作，以及讓螢幕呈現的內容可在使用者折疊或打開手機時做出調整。Android Q也是第一個支援5G的作業系統。

六、新一代Google助理

新一代Google助理將於今年下半年率先進駐全新Pixel系列手機，能在使用者提出問題時，即時執行並理解使用者的需求，並且最高能夠以比過去快10倍的速度回應。使用者不需要重複Ok Google，就能夠一次詢問多個問題。

七、隱私權與控制功能

這個月內，Google會將一鍵即可跨產品存取個人帳戶資訊的功能帶到更多產品上，包括Google搜尋、Google地圖、YouTube、Chrome、Google助理和Google新聞。

此外，「無痕模式」能讓使用者可選擇以不在裝置或瀏覽器中保存瀏覽歷史紀錄的情形下，瀏覽網路上的資訊。現在使用者已可在YouTube中使用無痕模式，接下來Google地圖與Google搜尋也會支援此功能。