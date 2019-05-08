Pixel 3a正式揭曉 鎖定Pixel 3一半價位需求

不久前才被Best Buy提早上架的Pixel 3a系列，在此次Google I/O 2019正式對外揭曉，不意外地沿用Pixel 3設計，但在硬體規格、外觀設計作了精簡，但基本上相機也同樣強調以人工智慧技術驅動的拍攝表現，支援低光夜景拍攝、超級解像模式等。

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以Pixel 3a的產品定位，主要是鎖定Pixel 3一半左右價位市場銷售需求，外型設計基本上與Pixel 3相近，但把原本的「非常粉」配色改為「有點紫」，同時Pixel 3a也將機身框體材質改為塑膠，而非Pixel 3採用的玻璃材質，指紋辨識器依然維持在機身背面，至於螢幕設計則均採用Pixel 3上下平行的邊框設計，並未採用瀏海造型設計提昇顯示佔比，螢幕尺寸則採用5.6吋與6吋設計，面板依然是OLED規格。

至於處理器部分則均搭載Qualcomm Snapdragon 670規格，並未提供採用Snapdragon 710處理器規格，依然維持4GB記憶體，以及64GB儲存容量設計，電池容量分別為3000mAh與3700mAh，兩者均支援USB-PD 2.0快充，本身則保留3.5mm耳機孔，以及Edge Sense擠握操作功能。

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相機方面，Pixel 3a一樣強調結合硬體、軟體與人工智慧的相機拍攝體驗，同樣採用與Pixel 3相同的相機，分別對應1220萬畫素、Sony IMX363感光元件、OIS光學防手震與f/1.8光圈，但考量產品定位與成本，Google並未在Pixel 3a搭載Pixel Visual Core獨立影像處理器，另外在視訊鏡頭方面也確定僅有一組，並未搭載雙鏡頭規格。

建議售價部分，Pixel 3a將從399美元價格提供銷售，Pixel 3a XL建議售價則為479美元，預計從即日起開放銷售，而台灣地區也將從即日起開放銷售Pixel 3a，建議售價分別為新台幣14500元與新台幣17100元，至於印度市場則將在5月中旬時候才會提供銷售。

而原本在美國境內僅與Verizon合作資費方案，Google也宣布接下來將會與T-Mobile、Sprint、US.Celullar，以及自家Google Fi服務作資費方案。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》