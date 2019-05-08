親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
谷歌開發者大會
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

史上最短命網紅店 南京壽司店爆紅24小時即關門

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

Nest Hub Max揭曉 更適合放在廚房、客廳使用的智慧顯示器

2019-05-08 14:39楊又肇

日前與Pixel 3a一同提前曝光的Nest Hub Max，基本上就是整合Nest品牌，並且進一步將機身尺寸放大的Google Home Hub，在此次Google I/O 2019正式對外揭曉，並且也宣布將原本的Google Home Hub名稱調整為Nest Hub，同時也進一步將售價作調整。

分享

Nest Hub Max採用10吋720P解析度螢幕，相比先前推出的Google Home Hub採7吋螢幕設計，顯然可以顯示更 多內容，而Google也將Nest Hub Max視為智慧家庭中心，並且支援Google Assistant、YouTube、Google Maps等服務項目。

與Nest Hub不同之處，Google在Nest Hub Max導入視訊鏡頭設計，並且讓使用者能透過Google Duo與親友聯繫，另外也支援藉由人臉識別方式判斷目前注視螢幕的使用者身分，藉此顯示對應家中不同身分使用者。

分享

而為了確保使用過程的隱私安全，視訊鏡頭在使用過程也會透過燈號顯示運作狀態，但對於個人隱私較敏感的使用者，或許還是會選擇以膠帶貼在鏡頭上，藉此確保鏡頭是否在不知情之下錄影、拍攝。

相比7吋螢幕設計的Nest Hub，音響擴音元件相對更大的Nest Hub Max將可提供更好聲音輸出表現，同時也支援以在螢幕前伸手的手勢關閉聲音輸出，以利使用者接聽電話。

建議售價部分，Nest Hub Max將以229美元價格提供銷售，而目前已經開放銷售的Nest Hub，則會將建議售價調降為129美元。目前Nest Hub Max將會先在美國、英國與澳洲地區上市，Nest Hub則將擴展至加拿大、丹麥、法國、德國、印度、義大利、日本、荷蘭、挪威、新加坡、西班牙與瑞典在內地區銷售。

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google鏡頭智慧家電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

Google I/O大會 7大重點一次看懂

2019-05-08 16:06

結合3D物件與AR Google Search將讓人更易理解搜尋結果

2019-05-08 14:49

Google Assistant互動反應更快 將加入駕駛模式

2019-05-08 14:48

Android Q加入更多裝置端人工智慧應用 安全更新更快

2019-05-08 14:43

Pixel 3a正式揭曉 鎖定Pixel 3一半價位需求

2019-05-08 14:39

台灣首波同步上市！Google Pixel 3a系列只要旗艦機一半價

2019-05-08 12:33

Pixel 3a系列亮相 Google台灣團隊功不可沒

2019-05-08 11:30

熱門文章

Google推售價便宜一半Pixel 3a手機 由HTC原部門主導

2019-05-08 07:52

Google發表平價手機Pixel 3a 399美元起

2019-05-08 02:47

蘋果推10年來首款手遊「巴菲特送報」 答謝股神投資

2019-05-07 18:46

Pixel 3a系列亮相 Google台灣團隊功不可沒

2019-05-08 11:30

realme 3正式在台開放銷售 鎖定新台幣5000元價位帶市場

2019-05-08 08:48

小米生紅米、華為有榮耀 陸手機子品牌夯什麼？

2019-05-08 13:50

台灣首波同步上市！Google Pixel 3a系列只要旗艦機一半價

2019-05-08 12:33

中華電攜手本土廠商 MOD可國台語聲控

2019-05-07 18:42

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top