Nest Hub Max揭曉 更適合放在廚房、客廳使用的智慧顯示器

日前與Pixel 3a一同提前曝光的Nest Hub Max，基本上就是整合Nest品牌，並且進一步將機身尺寸放大的Google Home Hub，在此次Google I/O 2019正式對外揭曉，並且也宣布將原本的Google Home Hub名稱調整為Nest Hub，同時也進一步將售價作調整。

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Nest Hub Max採用10吋720P解析度螢幕，相比先前推出的Google Home Hub採7吋螢幕設計，顯然可以顯示更 多內容，而Google也將Nest Hub Max視為智慧家庭中心，並且支援Google Assistant、YouTube、Google Maps等服務項目。

與Nest Hub不同之處，Google在Nest Hub Max導入視訊鏡頭設計，並且讓使用者能透過Google Duo與親友聯繫，另外也支援藉由人臉識別方式判斷目前注視螢幕的使用者身分，藉此顯示對應家中不同身分使用者。

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而為了確保使用過程的隱私安全，視訊鏡頭在使用過程也會透過燈號顯示運作狀態，但對於個人隱私較敏感的使用者，或許還是會選擇以膠帶貼在鏡頭上，藉此確保鏡頭是否在不知情之下錄影、拍攝。

相比7吋螢幕設計的Nest Hub，音響擴音元件相對更大的Nest Hub Max將可提供更好聲音輸出表現，同時也支援以在螢幕前伸手的手勢關閉聲音輸出，以利使用者接聽電話。

建議售價部分，Nest Hub Max將以229美元價格提供銷售，而目前已經開放銷售的Nest Hub，則會將建議售價調降為129美元。目前Nest Hub Max將會先在美國、英國與澳洲地區上市，Nest Hub則將擴展至加拿大、丹麥、法國、德國、印度、義大利、日本、荷蘭、挪威、新加坡、西班牙與瑞典在內地區銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》