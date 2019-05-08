Android Q加入更多裝置端人工智慧應用 安全更新更快

今年3月中旬釋出首波Android Q (Android 10)beta測試版本之後，Google在此次Google I/O 2019更進一步說明新版作業系統確實會支援螢幕可凹折手機使用模式，並且做好未來5G網路支援準備，而深色模式也會如預期加入，甚至也會加入更多應用人工智慧技術，而數位健康功能更是此次作業系統更新重點項目。

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如先前說明，Android Q將會加入包含螢幕可凹折手機與5G網路支援項目，藉此對應更多新技術，同時也預期與合作夥伴創造更多Android產品發展機會。同時，Google也透露目前全球Android裝置啟用數量已經超過25億台，並且與全球超過180個品牌合作手機產品。

另一個更新重點則是加入更多裝置端的人工智慧技術應用，例如可以應用在多數Google服務的智慧回覆，以及支援離線運作、可自動依照說話內容產生字幕的Live Caption，另外也藉由更多隱私設定確保用戶個資安全。

至於在去年同樣列為重點的數位健康功能，在Android Q則會加入「專注模式 (Focus Mode)」，讓使用者能避免過多app通知內容影響注意力，同時針對家長控管小孩手機的需求也會加入更多管理工具。

而相比過去以Project Treble將Android手機系統區分成主要三大塊，Google此次則是透過Project Mainline的作法將作業系統劃分更細，讓Google可以用更快方式修正作業系統錯誤，藉此確保Android Q系統安全，同時也無須漫長等待才能獲得更新。

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在此次宣布推出多款更新項目之餘，Google表示包含Pixel、小米、一加、華碩、華為、Sony Mobile、Nokia、OPPO、LG、Essential、vivo、realme、Tecno Mobile在內品牌特定手機均可加入測試新版android Q第三版beta測試內容。

Google並未透露Android Q的「Q」代表哪一種甜點，同時也尚未說明實際釋出時間，但預期也會落在今年7-8月期間。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》