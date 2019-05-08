Google Assistant互動反應更快 將加入駕駛模式

去年正式介紹可藉由Google Assistant協助代位撥打電話的Duplex功能後，Google在此次Google I/O 2019更進一步宣布推出Duplex on the web功能，讓Google Assistant可以依照使用者當下需求填寫網頁欄位，同時也進一步讓裝置端的Google Assistant更能理解使用者需求，並且提昇整體運算速度與多工操作特性，更針對開車使用需求加入Google Assistant駕駛模式。

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在Duplex on the web功能中，最主要是希望改善網頁中繁瑣的欄位填寫情況，讓Google Assistant可以進一步代勞填寫，使用者僅需就填寫結果作確認，並且按下完成即可，預期將能讓使用者更方便透過手機使用各項網頁服務。

而針對此次Google Assistant更新，Google更表示將過往需要透過雲端協同運算的100GB資料量，進一步濃縮成0.5GB存放在手機端，讓手機端的Google Assistant可以直接在裝置上進行前期運算，進而能以10倍速度產生反應，而不會像以往可能產生停頓，或是經過一段時間才有反應情況。

另外，由於提昇裝置端的反應速度，新版Google Assistant也將能對應接連對話、更複雜的多工操作，例如在此次示範中便僅在一開始以「hey,Google」喚醒Google Assistant，後續操作都是以連續對話方式與Google Assistant互動，同時接連完成開啟照片、撰寫訊息、查詢行程、回覆信件，或是開啟相機自拍等操作需求，而Google Assistant在過程中均未出現延遲、停頓現象。

針對Google Assistant如何理解使用者自然語意中所涵蓋意思，Google方面解釋在於採用知識圖表 (Knowledge Graph)，並且搭配名為「Picks for You」功能，透過裝置端學習方式判斷使用者當下與Google Assistant互動時的需求，例如下達「導航到媽媽的家」指令時，系統會判斷是要前往使用者的媽媽家，而不是名為「媽媽的家」的餐廳，甚至在搜尋結果中也會標示哪些內容已經看過。

對於駕駛使用需求，Google Assistant也將加入全新駕駛模式，只要說出「hey,Google,let』s drive」就會自動切換成以大型圖示顯示為主的介面，除了方便以圖像點選方式操作，使用者也能透過聲控方式與Google Assistant互動，至於Google Assistant也會聰明地找到使用者剛剛聆聽的音樂，或是Podcast內容，並且詢問是否要繼續播放。

Google也針對Google Home、智慧顯示器在內裝置提供口說「Stop」，即可自動關閉鬧鐘設定的功能，而不用像以往必須透過手動方式點按關閉，但也有可能因此造成睡過頭、賴床等問題？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》