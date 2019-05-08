結合3D物件與AR Google Search將讓人更易理解搜尋結果

在Google I/O 2019主題演講中，Google宣布將使旗下Google Search進一步整合「看見」成效，讓使用者能進一步藉由3D物件、AR影像更容易理解搜尋項目。

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依照Google作法，將會在搜尋結果加入可以呈現更多互動效果的3D物件，或是能讓使用者深入查看的AR影像內容，藉此提供相比文字、靜態圖像更豐富的搜尋結果呈現模式。例如使用者可以透過3D物件了解骨骼與肌肉連動情況，同時也能配合AR影像確認傢具在居家環境擺設情況，甚至可以近距離比較大白鯊實際身長。

但這些應用內容，原則上還是需要開發者、內容提供者建立足夠的3D物件、AR影像，如此才能讓使用者在搜尋過程更容易使用。

至於與Google Search有不少關連的Google Lens，在此次更新更進一步整合包含Google Search、Google Maps、Google Photos等資源，例如透過Google Lens對準餐廳菜單，系統就會依照Google Maps判斷使用者當下所處地點，並且透過Google Search查找其他人在餐廳最常下訂餐點，即可自動在相機拍攝菜單畫面顯示熱門餐點，甚至也能進一步翻譯菜單內容。

甚至透過Google Lens拍攝餐廳消費帳單時，系統也會自動依照金額計算應包含小費，或是眾人平攤費用，另外若是用於拍攝食譜內容的話，甚至也會呈現餐點製作流程，藉此讓Google Lens可以更容易融入一般日常生活使用。

而針對網路服務費用成本相對較高地區，例如印度，Google也將推出適合在地使用的Google Lens服務，並且將以Google Go為稱，基本上的應用功能與Google Lens相同，但預期針對輕量規格手機產品進行最佳化，藉此協助部分地區文盲或閱讀障礙者可以順利「讀取」文字，進而能順利購買車票、確認商品說明，或是使用提款機等。

包含新版Google Search，以及更新版Google Lens與Google Go服務，預計會在5月下旬陸續在各地區推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》