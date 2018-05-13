Google計畫在秋季推出三款智慧手錶 將冠上Pixel品牌名稱

相關消息指出，Google計畫在今年秋季推出新款Pixel 3，以及Pixel 3 XL之外，還將推出新款Pixel Buds智慧耳機，以及包含代號分別為Ling、Sardine與Triton的新款智慧手錶，預期也將冠上Pixel品牌名稱。

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根據@evleaks透露消息，Google計畫在今年秋季發表會上推出代號Ling、Sardine與Triton，並且冠上Pixel品牌名稱的新款智慧手錶，同時更有消息指出這三款智慧手錶將採用Qualcomm即將推出的新款智慧穿戴裝置處理器，名稱可能就是Snapdragon Wear 3100，預期以28nm製程與ARM Cortex-A7架構設計，並且配置Adreno 304 GPU，其中將強化電池續航表現。

而從相關消息取得說法，這三款智慧手錶原訂在今年3月間發表，卻因為天線設計與Qualcomm處理器研發進度影響，造成實際發表時間點大幅延後。

若沒意外的話，Google預計推出的三款智慧手錶都將支援藍牙apt-X連接技術、GPS定位，以及透過eSIM實現的VoLTE通話功能，但也將額外推出僅對應Wi-Fi連網版本。至於三款智慧手錶都搭載心率量測等健康管理功能，預期也會配合Wear OS提供更多健身應用服務。

目前其中一款智慧手錶可能將由LG推出，暫時還無法確認是否加入其他品牌推出產品，或是全數均由LG製作。至於新款Pixel系列手機預期同樣採用Qualcomm處理器產品，而新款Pixel Buds智慧耳機可能也會維持採用Qualcomm設計方案。