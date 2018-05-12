Google：採新版Duplex雙工技術的Google Assistant通過圖靈測試

今年Google I/O 2018主題演講中最大亮點，應該就是採用新版Duplex雙工技術，讓Google Assistant不但強化前後語句理解、串接之外，更能對應不同提問、選擇做出精準分析，並且給予最合適互動，讓電話另一端的真人與其互動幾乎不會察覺是與數位助理服務通話。而前史丹福大學校長、現任Alphabet董事長John Hennessy稍早更透露，運用Duplex技術的Google Assistant已經通過圖靈測試，意味Google在人工智慧技術研發已經達成重要里程碑。

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圖靈測試是著名電腦科學家Alan Turing在1950年所提出的人工智慧測試方式，亦即人工智慧系統若能透過電子設備形式與人進行對話，而在過程中能不被懷疑對方是否為人，即通過圖靈測試。

而在此次Google I/O 2018所揭曉的新版Google Assistant數位助理服務，Google首先藉由真人錄製語音樣本，藉此讓Google Assistant能有6種全新語音呈現方式，同時也比先前版本更貼近自然，藉此讓使用者能有更親近的互動感受。

此外，藉由Duplex雙工技術強化前後語句理解與串接能力，更讓Google Assistant能同時對應多種提問，或是可在不同選擇中思考抉擇，意味能同時處理更複雜的聲控指令。在先前Google對外展示內容裡，Google Assistant分別可在致電髮廊、餐廳時，透過貼近真人說話方式與接電話員工互動，甚至在對方確認時間細節，要求先在電話中等候時，Google Assistant還能模仿真人以「嗯哼」口語方式回應，呈現過往人工智慧系統幾乎不可能出現互動情況。

不過，John Hennessy也表示雖然採用全新Duplex技術的Google Assistant通過圖靈測試，但不代表人工智慧技術已有大幅突破。實際上，目前的Google Assistant仍僅能針對特定狀況發揮更「聰明」的人機互動表現，主因在於Google Assistant現階段僅針對特定使用情境學習、訓練，因此若是應用在其他使用情境的話，Google Assistant未必能精準達到自然互動水準。

而為了避免引起不必要恐慌，Google在後續聲明中表示，將會使導入Duplex技術的Google Assistant在操作過程中更容易被人識別，而不會發生Google I/O 2018展示內容般的情況。不過，Google並未說明未來Google Assistant將如何在與人對話過程中表明身分，實際結果可能要等到夏季釋出新版Google Asssitant測試版本才能確認。