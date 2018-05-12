親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
全民搶499吃到飽
Google I/O 2018
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

觀點／當人工智慧可幫忙打電話預約 該開始擔心嗎？

2018-05-12 14:48楊又肇

在此次Google I/O 2018裡，Google藉由讓展示Google Assistant代打電話給在地店家預約剪髮及餐廳訂位，過程中幾乎讓接聽人員未能察覺電話另一端並非人類，而是藉由Duplex雙工技術驅動的人工智慧系統，成為此次Google I/O 2018活動期間最大亮眼展示。

分享

過去人們不太擔心人工智慧是否真正取代人類工作權益，是因為人工智慧技術仍處於一問一答的互動模式，甚至還無法具體理解使用者實際需求，導致產生答非所問的情況。

但是當Google在此次Google I/O 2018展示採用全新Duplex雙工技術的Google Assistant，分別透過兩次電話代打預約剪髮與餐廳訂位，Google Assistant不但能以相當自然語調、頓句形式與電話另一端的店家工作人員對話，甚至也會出現人類在真實情況中經常出現的用語行為，同時也會出現揪舉接聽人員聽錯部分，或是反問更多問題的情況，最後更在店家人員未察覺有異情況下完成預約，似乎讓人工智慧技術給人的既定印象有了改變。

在此次展示中，Google Assistant不僅在對話過程成功理解店家人員表示無需預約的意思，甚至主動詢問大致約要等候時間，相比過往僅能理解單一語句的情況，更能同時理解前後文關聯，藉此在對話過程中試著將有關係詞句進行串接，顯示新款Duplex技術將能讓人工智慧系統正確判斷更多分析層內容，使得Google Assistant能同時記錄理解複數以上提問項目，並且在挑選合適回應方式之餘，也會記住先前曾經回應內容，避免在對話過程產生答非所問情形。

而Google是怎麼辦到的？

第一個重點自然是先讓Google Assistant的語音呈現方式變得更自然，因此Google與John Lengend在內人士合作真實聲音錄製，並且透過深度學習方式讓Google Assistant在發生過程能更貼近有自然起伏變化的真實語調，而不會讓人一聽就知道是電腦合成聲音。

其次，Google則是針對不同使用情境投入大量訓練，例如此次在主題演講中展示的預約剪髮，以及餐廳訂位，看起來Google Assistant是用相同技術、邏輯達成相同成效，但實際上背後的訓練邏輯可能還是會有所不同，例如第一個預約剪髮的例子，基本上不太可能透過餐廳預約的場景進行訓練，雖然部分對話情況有些類似，在實際談及內容還是會有很大落差，例如在餐廳預約情況正常來說並不會特別詢問預約人的性別，同時也較不會出現多人一起預約的情況。

從Google的訓練模式來看，預約剪髮的場景會透過眾人過去預約對話內容進行訓練，並且從中學習人類在實際對談時可能出現的贅詞、重複內容、代稱或無意義的碎念，甚至模仿人類透過「嗯哼」用詞表達仍在聽，而不是一再重複「我在聽」，因此讓不少人訝異Google Assistant目前可實現技術。

由於人類說話內容相當複雜，一般要讓Google Assistant能理解使用者語句內容，多半是透過擷取關鍵字詞進行分析判斷，進而決定以何種方式應對，但現階段要做到讓人工智慧可快速針對不同場景調整應對內容，目前仍受限於處理效率與訓練模型規模，使得Google目前仍僅能讓Google Assistant對應特定服務項目可提供真人般的互動模式，並非已經打造一款可真正與人無所不談的人工智慧系統。

藉由類神經網絡堆疊學習，同時持續透過使用者互動訓練，Duplex技術將能讓Google Assistant在特定情境中變得更知道如何與人互動，甚至當有全新互動產生時，系統也會持續學習。而這樣的作法，則適合讓店家能針對本身服務提供全自動線上客服功能，例如餐廳可藉由此項系統以更有效率方式接單或接受訂位，無需在繁忙時候仍須分配人手接聽電話，消費者端也能「委託」Google Assistant協助代勞聯繫難以接通電話的餐廳，並且完成訂位，無論對餐廳業者、消費者都能帶來更大便利。

目前Google暫時還沒有計畫讓Google Asssitant能同時理解眾多場景的對話互動模式，但未來似乎也不排除往此方向發展。因此，為了避免造成使用者猜測電話另一端是否為人工智慧系統，Google計畫在未來服務內使Google Assistant在電話代打過程中，將會自行「表明身分」。

我們需要為此擔心嗎？

當人工智慧已經可以代勞完成餐廳預約等事項時，我們是否應該擔心？其實更應該考量的是在這些科技推動之下，如何調整自己的步伐接受更便利的科技體驗，就像手機逐漸改變傳統溝通方式，同時也持續改變消費者對於內容使用模式，進而影響傳統報媒、電視等內容發展結構，卻也產生App使用、行動體驗等全新發展機會，而當機器手臂逐漸取代傳統以手工製作的情況，是否也意味需要手工完成更精密的操作將有更充裕人力資源可分配。

事實上，當科技發展速度越快的時候，原本就應該以更謹慎心態看待此項技術發展，並且透過新技術推動發展機會，而不是一昧產生排斥，否則只會讓自身發展腳步變得落後。

Google人工智慧數位助理開發者大會

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

Google：採新版Duplex雙工技術的Google Assistant通過圖靈測試

2018-05-12 14:46

Google為視障者打造可協助「觀看」前方影像的應用服務

2018-05-11 10:25

Google Pay新增支援數位門票、機票與點對點交易功能

2018-05-11 10:24

Google安卓TV推出近四年 要循手機模式默默賺錢

2018-05-10 12:32

Google釋新版ARCore技術 能在擴增實境內互玩圈叉遊戲

2018-05-10 08:47

Google向開發者提供新版Android TV開發工具 外型與Chromecast相似

2018-05-10 08:44

Google大會 要讓AI無所不在

2018-05-10 01:59

Google智慧語音助手 服務遍地開花

2018-05-10 01:01

Gmail將具智能寫信功能 幫你自動寫完整封信

2018-05-09 23:03

Android P新系統登場 3大亮點整理

2018-05-09 13:47

幫你打電話訂位 Google人工智慧工具亮相

2018-05-09 11:15

Google開發者大會聚焦AI 幫用戶省時間

2018-05-09 11:13

藉模擬訓練累積上路經驗 Google自駕車大雪中仍可安全行駛

2018-05-09 11:07

結合人工智慧的Google Lens服務將預設進駐更多品牌手機

2018-05-09 11:01

Android P將導入更多裝置端人工智慧應用 讓更多品牌手機加入前期測試

2018-05-09 11:00

Google Maps加入更直覺的AR導航、協助媒合在地店家商機

2018-05-09 10:58

新版Google新聞服務將以人工智慧打擊假新聞、精準推薦關注內容

2018-05-09 10:55

互動更自然！Google Assistant加入6種真人語音 包含格萊美獎歌手

2018-05-09 10:48

Google揭曉第三代TPU 加入水冷、對應高達100PFLOPS運算量

2018-05-09 10:44

Google Photos每天觀看照片數量超過50億張 導入更多人工智慧應用

2018-05-09 10:43

Google攜手Intel、Volvo 藉由Android P打造更聰明智慧車載系統

2018-05-09 10:42

Google：肩負發展背後責任，將透過人工智慧等科技改變生活

2018-05-09 10:42

Google挑戰付費新聞業務 保證看到真訊息

2018-05-09 09:12

Google提倡20%時間哲學 激發創意

2018-05-09 00:52

現場直擊 Google創意大腦公開

2018-05-09 00:52
看更多

熱門文章

499之亂 中華電向用戶致歉：不延長促銷、將採3措施

2018-05-11 15:37

就是要499！ 瘋狂民眾以肉身擋中華電信門市關門

2018-05-11 23:33

中華電董座回應499之亂 網友整理三大問

2018-05-11 17:03

觀點／「499之亂」，你到底賺了什麼？

2018-05-11 19:39

中華電信499吃到飽今晚繼續戰 解約得精打細算

2018-05-11 20:45

499吃到飽應接不暇 中華電週末加開門市

2018-05-11 20:33

3大措施加速申辦 中華電信：499吃到飽限時不延長

2018-05-11 16:24

搶到499方案 他的iPhone維修保險被解約

2018-05-11 15:16

洪孟楷：如果499仍賺錢 過往1399是何等暴利？

2018-05-12 07:38

抓到了！桃市府突襲勞檢中華電門市 發現超時要罰

2018-05-11 19:11

台灣大、遠傳今天加開499元 資費可綁30個月

2018-05-11 18:39

499之亂新策略：中途拿號碼牌 晚間鐵門拉下前報到

2018-05-11 16:50

499引老客戶怨 鄭優比喻買衣：一周後打8折能要求退錢？

2018-05-11 17:35

499操翻中華電信門市人員 新北勞檢卻空手而回

2018-05-11 17:49

全民瘋搶499…中華電不延期 3措施加速辦理

2018-05-12 00:32

499排隊有解？ 先拿號碼牌再去上班

2018-05-11 17:08

中華電信董事長鄭優：499反應超乎預期很多

2018-05-11 15:29

看問題／吃到飽小確幸？ 電信業者這麼盤算…

2018-05-12 00:45

499之亂 徐世榮：糟蹋老客戶離譜囂張

2018-05-12 10:29

499如周年慶？ 鄭優「買衣服」論惹怒老客戶

2018-05-12 00:30

中華電信499之亂 新北消保官：罔顧老客戶

2018-05-11 19:25

499之亂號碼牌處理不完 員工：想檢舉超時都沒時間

2018-05-11 23:01

499吃到飽大軍壓境 通訊行還有這幾招

2018-05-12 10:00

中華電499之亂 南投縣魚池鄉最少人

2018-05-11 20:06

499吃到飽瘋了嗎 中華電有精密盤算

2018-05-12 11:19

中華電信台南兩處超時工作 稱人太多沒辦法

2018-05-11 19:21

499吃到飽人潮滿 中華電24門市延長服務

2018-05-12 11:19

499之亂破壞價格…5G資費 消費者會埋單？

2018-05-12 00:37

中華電員工累爆！有人忙到凌晨 勞檢開罰

2018-05-12 00:41

499吃到飽熱潮 鄭優：不願價格戰影響5G

2018-05-11 19:52

499吃到飽申辦忙到翻 桃市府突襲勞檢

2018-05-11 15:24

迎戰中華電信！台灣大、遠傳再推優惠加碼送

2018-05-11 16:57

中華電499方案 董事長向社會大眾報告

2018-05-11 15:44

民眾瘋搶 中華電：499方案絕對不會延長

2018-05-11 15:44

499之亂 高市勞工局查中華電4員工違法超時工作

2018-05-11 17:45

好奇心殺死貓 「推薦」口碑行銷一次就上手

2018-05-11 15:13

499吃到飽 三大電信彈性顧員工客戶權益

2018-05-12 14:04

衛生紙之亂翻版？ 公平會：查無聯合行為

2018-05-12 00:51

中華電信促銷致勞工超時 北市勞動局將開罰

2018-05-11 22:27

Qualcomm最快今年內與合作夥伴推出首款5G連網產品

2018-05-12 14:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top