Google安卓TV推出近四年 要循手機模式默默賺錢

2018-05-10 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



雖然2014年首度亮相的Android TV在今年的Google開發者大會並不像Waymo的自駕車技術等受到矚目，但Google母公司字母還是對其寄予厚望，相信能循手機模式為電視帶來新生態和賺錢之道。

Android TV總監普魯特接受MarketWatch專訪表示，字母公司目前在電視上做的努力，某些方面就是在模仿手機的Android作業系統，尤其是在生財方式方面。不透過販售軟體內的置入性廣告，Google對Android TV的打算是要透過這個平台，讓公司已提供的下載應用軟體（App）、出租電影、觀看YouTube等服務變得更具吸引力。

普魯特說：「透過Google Play商店，我們的確在每台Android TV裝置上都有相當好的生態系統，讓我們能賺到不少錢。我們希望確保Android TV會是民眾以最高品質得到Google服務的平台。」

不過，也因為如此，投資人將很難明確了解這個平台為公司賺進多少錢，因為普魯特說，Android TV的收入將分散在Play商店和YouTube等Google的核心服務。

普魯特說，設計將是Android TV未來短長期計畫的很重要的部分，Android TV的其中一項關鍵能力就是要整合電視機上盒、數位錄影機和Netflix之類的串流軟體。