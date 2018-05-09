Android P新系統登場 3大亮點整理

2018-05-09 13:47 中央社 台北9日電



Google今天在年度開發者大會上發表全新作業系統Android P beta版，3大亮點包括內建機器學習技術、介面簡化更好上手、讓用戶感受並掌控數位科技帶來的好處。

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Google表示，10年前Google發表第一款Android手機T-Mobile G1，想為所有人建立免費且開放的行動平台。如今這個想法已擴及全世界數十億人，每天使用自己的Android手機。

為了讓Android作業系統變得比以往更聰明、更容易使用，Google今天發表新一代作業系統Android P的beta版本，今天起向Google Pixel智慧型手機推送，合作夥伴的裝置包括Sony Xperia XZ2、Xiaomi Mi Mix2S、Nokia 7 Plus、Oppo R15 Pro、Vivo X21、OnePlus 6、Essential PH－1也在首波推送名單之中，新功能包含3大亮點。

一、 內建機器學習（machine learning）技術：

Android P能夠學習並適應用戶的行為。例如結合DeepMind機器學習技術後，系統只會針對最常用的App和服務優先供電，有效發揮電池續航力，還能根據所在環境及用戶喜好來調整螢幕亮度。

Android P也能預測用戶的下一個動作，例如把耳機接上手機後，螢幕會顯示用戶最喜歡的Spotify串流音樂播放清單。如果用戶搜尋美國叫車服務Lyft，系統會提供上班車程時間與價格，協助用戶更快完成叫車。

二、 介面簡化更好上手：

Android P擴展了手勢操作，可以從主畫面更快執行動作。例如往上滑動能看到全新設計的總覽畫面，可以透過全螢幕查看最近使用的App，還能在總覽畫面直接切換App。

Android P也包含一些操作上的小改變，例如能更快拍攝與編輯螢幕快照、簡化音量控制功能等。

三、 讓用戶感受並掌控數位科技帶來的好處：

Google認為，科技應該幫助人們善用生活，因此在Android P新增多項功能，幫助用戶達到科技與生活之間的平衡。

舉例來說，新推出的Dashboard可以查看在各個App花費多少時間、已解鎖手機的時間、收到多少通知等。App Timer可以設定App使用時間限制，時間快到的時候會提醒用戶。

全新勿擾模式不僅能讓來電和通知保持靜音，現在也包含在螢幕上跳出的各種訊息。如果把手機正面翻轉朝下放在桌上，系統會自動進入勿擾模式，讓用戶能專注在當時情境。