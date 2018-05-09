互動更自然！Google Assistant加入6種真人語音 包含格萊美獎歌手

2018-05-09 10:48 聯合新聞網 楊又肇



Google宣布，Google Assistant數位助理服務已經廣泛應用在超過5億款裝置，其中包含用於超過40款車輛品牌，並且用於超過5000種智慧家電產品，未來更計畫對應更多語言、進駐更多地區提供使用。

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在此次宣布更新消息中，Google宣布將以真人錄製聲音，讓Google Assistant呈現語音更為自然，同時也能讓使用者選擇6款不同聲音，其中包含由9次奪得格萊美獎的R&B唱作人暨鋼琴家John Legend親自錄製聲音。

此外，Google更進一步讓Google Assistant的接續互動變得更加流暢，使用者僅需在首次透過「Ok,Google」或「Hey,Google」喚醒Google Assistant之後，即可藉由自然對談方式與Google Assistant進行「溝通」，過程中將無需再重複使用「Hey,Google」等喚醒句，系統即可自行分析判斷使用者語句內容，進而做出對應互動。

現場更藉由透過手機喚醒Google Assistant，並且由Google Assistant撥打電話完成預約剪髮，或是預訂餐廳位置的範例，藉此說明透過真人語音呈現，同時可直接透過對話式互動與電話另一端的接待人員互動，甚至讓接聽電話的另一端並未察覺自己正與數位助理服務「對談」，顯示此項服務幾乎已經可以實現與真人自然互動的目標。

但以現階段發展來看，Google Assistant此項功能依然會以英語為主語言率先導入，就Google表示今年內將使Google Assistant增加更多語言內容，或許其中也可能包含台灣地區吧？

而宣布今年在CES 2018期間由LG、聯想在內廠商推出整合螢幕與Google Assistant數位助理服務的智慧顯示器即將上市之餘，Google不僅強調將透過此類裝置搭載螢幕顯示更豐富視覺化內容，藉此直覺呈現地圖、食譜、影音等內容，在手機呈現部分也會開始導入更多圖表、影音等內容顯示輔助效果，例如當使用者透過「Hey,Google」啟動手機上的Google Assistant數位助理服務，並且要求關閉家中支援連網的暖氣設備時，即可在手機畫面顯示的控制介面直接進行調整。

Google計畫在今年底前讓Google Assistant數位助理服務可在80多個國家上線運作，預計加入包含丹麥、韓國、墨西哥、荷蘭、挪威、西班牙與瑞典。