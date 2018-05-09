親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
Google I/O 2018
微軟Build 2018
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

NBA／保羅41分0失誤 生涯首闖分區冠軍賽

7天限定！電信三雄再戰499網路吃到飽 一張表秒懂選誰好

互動更自然！Google Assistant加入6種真人語音 包含格萊美獎歌手

2018-05-09 10:48聯合新聞網 楊又肇

Google宣布，Google Assistant數位助理服務已經廣泛應用在超過5億款裝置，其中包含用於超過40款車輛品牌，並且用於超過5000種智慧家電產品，未來更計畫對應更多語言、進駐更多地區提供使用。

分享

在此次宣布更新消息中，Google宣布將以真人錄製聲音，讓Google Assistant呈現語音更為自然，同時也能讓使用者選擇6款不同聲音，其中包含由9次奪得格萊美獎的R&B唱作人暨鋼琴家John Legend親自錄製聲音。

此外，Google更進一步讓Google Assistant的接續互動變得更加流暢，使用者僅需在首次透過「Ok,Google」或「Hey,Google」喚醒Google Assistant之後，即可藉由自然對談方式與Google Assistant進行「溝通」，過程中將無需再重複使用「Hey,Google」等喚醒句，系統即可自行分析判斷使用者語句內容，進而做出對應互動。

現場更藉由透過手機喚醒Google Assistant，並且由Google Assistant撥打電話完成預約剪髮，或是預訂餐廳位置的範例，藉此說明透過真人語音呈現，同時可直接透過對話式互動與電話另一端的接待人員互動，甚至讓接聽電話的另一端並未察覺自己正與數位助理服務「對談」，顯示此項服務幾乎已經可以實現與真人自然互動的目標。

但以現階段發展來看，Google Assistant此項功能依然會以英語為主語言率先導入，就Google表示今年內將使Google Assistant增加更多語言內容，或許其中也可能包含台灣地區吧？

而宣布今年在CES 2018期間由LG、聯想在內廠商推出整合螢幕與Google Assistant數位助理服務的智慧顯示器即將上市之餘，Google不僅強調將透過此類裝置搭載螢幕顯示更豐富視覺化內容，藉此直覺呈現地圖、食譜、影音等內容，在手機呈現部分也會開始導入更多圖表、影音等內容顯示輔助效果，例如當使用者透過「Hey,Google」啟動手機上的Google Assistant數位助理服務，並且要求關閉家中支援連網的暖氣設備時，即可在手機畫面顯示的控制介面直接進行調整。

Google計畫在今年底前讓Google Assistant數位助理服務可在80多個國家上線運作，預計加入包含丹麥、韓國、墨西哥、荷蘭、挪威、西班牙與瑞典。

分享

Google開發者大會數位助理
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

Google：肩負發展背後責任，將透過人工智慧等科技改變生活

2018-05-09 10:42

Google挑戰付費新聞業務 保證看到真訊息

2018-05-09 09:12

結合人工智慧的Google Lens服務將預設進駐更多品牌手機

2018-05-09 11:01

Android P將導入更多裝置端人工智慧應用 讓更多品牌手機加入前期測試

2018-05-09 11:00

Google Maps加入更直覺的AR導航、協助媒合在地店家商機

2018-05-09 10:58

新版Google新聞服務將以人工智慧打擊假新聞、精準推薦關注內容

2018-05-09 10:55

Google揭曉第三代TPU 加入水冷、對應高達100PFLOPS運算量

2018-05-09 10:44

Google Photos每天觀看照片數量超過50億張 導入更多人工智慧應用

2018-05-09 10:43

Google攜手Intel、Volvo 藉由Android P打造更聰明智慧車載系統

2018-05-09 10:42

Google提倡20%時間哲學 激發創意

2018-05-09 00:52

現場直擊 Google創意大腦公開

2018-05-09 00:52
看更多

熱門文章

中華電信母親節獻禮超殺 499元吃到飽全民適用

2018-05-08 19:57

中華電499吃到飽限時擴及全民 台灣大、遠傳跟進

2018-05-08 22:35

中華電突襲…推499吃到飽 電信三雄全面開戰

2018-05-09 00:49

全民申辦499吃到飽風雲再起 中華電：以戰止戰策略

2018-05-08 21:06

7天限定！電信三雄再戰499網路吃到飽 一張表秒懂選誰好

2018-05-09 10:29

公開表白「想100%擁有蘋果」巴菲特卻不敢用iPhone？

2018-05-08 15:15

中華電499元起吃到飽來了 7天限時申辦

2018-05-08 22:49

超越臉書和IG 抖音成iOS全球首季下載冠軍

2018-05-08 13:05

困水溝2天無人救！印度工程師神改造無人機把狗「夾出來」

2018-05-08 14:33

紅米Note 5支援4G雙卡雙待 單機最低6千有找

2018-05-08 18:33

小米MIX 2S、紅米Note 5雙雙登台 無線充電器配件同步引進

2018-05-08 15:09

計算能量擠進世界百大 新超級電腦台灣杉啟用

2018-05-08 13:48

我首部Peta高速計算主機今誕生 名叫「台灣杉」

2018-05-08 21:20

小米之家插旗信義區 小愛同學來台有難度

2018-05-08 20:47

下載Facebook影片超簡單教學 免安裝套件

2018-05-08 18:24

超級電腦取名台灣杉 國網中心道出背後原因

2018-05-08 18:18

小米MIX 2S旗艦登台 開賣首月加贈無線充電器

2018-05-08 18:08

小米台灣首間旗艦店確定坐落信義威秀 預計7月啟用

2018-05-08 15:12

全台首間「半開架式」小米之家 7月信義威秀登場

2018-05-08 17:23

科技部：有超級電腦幫忙 學界快端出有價值好料

2018-05-08 21:12

Windows 10活躍用戶人數終於突破7億人 最快明年底前可達10億規模

2018-05-08 12:00

影╱小米旗艦新機 雷軍向李嘉誠介紹的MIX 2S來台開賣

2018-05-08 17:15

現場直擊 Google創意大腦公開

2018-05-09 00:52

LG將推出首款Wear OS智慧手錶 或許將在Google I/O 2018期間亮相

2018-05-08 15:20

AI時代來臨！你身邊的行李箱、嬰兒車都可能是機器人

2018-05-08 15:03

Google提倡20%時間哲學 激發創意

2018-05-09 00:52

不只當迎賓大使 Pepper還是稱職的「廟公」

2018-05-08 15:05

小米新旗艦手機登台 第3間小米之家跨足信義商圈

2018-05-08 23:35

Google揭曉第三代TPU 加入水冷、對應高達100PFLOPS運算量

2018-05-09 10:44

Google Photos每天觀看照片數量超過50億張 導入更多人工智慧應用

2018-05-09 10:43

吳永誠／躍上真實舞台的虛擬YouTuber

2018-05-08 23:39

Google挑戰付費新聞業務 保證看到真訊息

2018-05-09 09:12

智冠旗下智凡迪獲授權 台港首發《絕地求生》專屬卡

2018-05-09 09:40

高通和微軟合作 打造影像AI開發套件

2018-05-08 22:45

互動更自然！Google Assistant加入6種真人語音 包含格萊美獎歌手

2018-05-09 10:48

Google攜手Intel、Volvo 藉由Android P打造更聰明智慧車載系統

2018-05-09 10:42

Google：肩負發展背後責任，將透過人工智慧等科技改變生活

2018-05-09 10:42

新版Google新聞服務將以人工智慧打擊假新聞、精準推薦關注內容

2018-05-09 10:55

Google Maps加入更直覺的AR導航、協助媒合在地店家商機

2018-05-09 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top