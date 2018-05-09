Google Photos每天觀看照片數量超過50億張 導入更多人工智慧應用

在Google I/O 2018期間，Google透露使用者平均每天在Google Photos累積觀看超過50億張照片內容，而在累積龐大的數據分析結果之後，Google也藉由人工智慧技術讓Google Photos變得更加聰明。

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在新版Google Photos裡，系統將會自動針對照片內容自動提示相關建議，例如將照片分享給可能是照片中的聯絡人，或是針對照片細節進行調整、將翻拍文件自動轉成清晰的PDF文件檔，甚至能藉由深度學習效果讓早年的黑白照片影像「自動上色」，讓黑白照片能顯得更加活潑。

這些技術應用則是透過全球成千上萬的Google Photos用戶持續上傳影片，並且讓Google後端系統持續學習，藉此能在眾多影像內容清楚分辨哪些是狗、哪些是貓，甚至也能自動為照片景象內容自動註記標籤，讓使用者能更簡單透過關鍵字搜尋符合條件的照片內容。

而用於Google Photos的技術，同時也能應用在相機拍攝、影像識別等電腦視覺相關項目，例如目前開放更多品牌手機預載的Google Lens服務，有部分技術便是源自Google Photos。