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Google：肩負發展背後責任，將透過人工智慧等科技改變生活

2018-05-09 10:42楊又肇

Google I/O 2018首場主題開始之際，Google執行長Sundar Pichai除了說明科技成長所帶來便利，同時強調人工智慧所帶來改革與便利，同時Google在此背後所需間負責任。

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如同先前針對漢堡表情圖示的起司應該放在下層或上層，以及啤酒泡沫是否略帶灰色的爭執，後續依照眾人期望做出調整，Sundar Pichai以此說明科技公司應時時為用戶需求著想，同時也要思考發展各類技術背後所應間負責任。

而提到人工智慧發展，Sundar Pichai認為此項技術逐漸改變生活模式，並且帶來許多便利應用，例如Google不久前與醫療學術機構合作透過人工智慧分析判斷視網膜病變情況，藉此協助診斷病患眼部是否受到影響，或是透過人工智慧分析病況，藉此作為醫師診斷結果判斷輔助。

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在進一步說明裡，Sundar Pichai更藉由Gmail新加入的「智慧撰寫 (Smart Compose)」功能，透過人工智慧分析預測使用者可能撰寫內容，藉由類似預測輸入方式讓使用者能更快完成信件內容，另外則是透過Google Photos的推薦處理動作，以及可讓老舊黑白照片「恢復色彩」的技術應用成效，說明科技進步所帶來使用體驗。

同時，Sundar Pichai也舉近期Google利用人工智慧分析影片人物聲音與說話影像，藉此成功將單一影片內容中的不同人說話聲音分離，藉此能清晰聆聽特定人物的說話內容。另外也藉由身障者Tania Finlayson的故事，說明如何藉由讓Gboard輸入法支援摩斯電報，並且藉由Google Assistant的真人語音「發聲」，藉此實現讓Tania Finlayson能親口說話的目標，藉此詮釋科技如何改變生活，以及本身所帶動意義。

如同微軟執行長Satya Nadella在Build 2018首日強調思考發展各類科技應用背後所扮演角色，Google在此次開發者活動裡也提倡應對本身所為負責的想法，或許也是呼應日前Google員工連署要求公司不應將本身發展技術應用在戰爭等用途。

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Google開發者大會

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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