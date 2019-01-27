老化低薪資源少…寄養家庭「又老又窮」 孩子等嘸家

遭逢重大變故的孩子亟需寄養家庭暫時照養，但寄養家庭老化、誘因不足難招新血，已形成此支持系統的危機。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

寄養家庭是受虐兒或家庭遭逢變故兒少溫暖的中途站，本報調查六都寄養家庭資源普遍不足，呈現「又老又窮」窘態，除了寄養家庭不足，有兒少被迫要排隊或送到安置機構，寄養家庭父母老化、誘因不足難招募新血等，更浮現寄養家庭系統崩壞危機。

新血難招募 寄養家庭爆危機

桃園市每年將近五百個兒少須被安置，親屬家庭是優先安置的去處，但多數仍靠寄養家庭支持。目前寄養家庭數量不足，今年七十九戶寄養家庭僅能安置九十個孩子，「其他孩子只能排隊」，或被送往育幼院等安置機構。

台北市社會局兒少科長王惠宜表示，北市近年寄養家庭總數正逐年減少，從民國一○五年一百六十戶，掉到去年的一百四十五戶，這三年新戶也沒有成長。

新北市社會局統計，現有二一五個寄養家庭照顧二五五個孩子，仍有十多名孩子排隊等候；近三年屆齡退休戶約五十戶，寄養戶不斷負成長，去年增加三戶，首度正成長。

七成逾50歲 有心無力難顧囝

老化是寄養家庭缺口越來越大的主因之一。桃園家扶中心主任張伏杉說，寄養家庭服務能量逐年遞減，桃園去年新增十戶，但同時流失六個舊戶，原因多是年紀大退休，年紀最長的七十歲寄養家庭服務滿廿年，表明已無力再照顧孩子。

北市寄養家庭父母五十歲以上占七成，桃園市五十至六十歲有四十戶，占了半數，另有兩成年逾花甲，狀況差不多，多數是退休族或因兒女離家面臨空巢期，才選擇加入寄養家庭，這些資深寄養父母若陸續退休，缺口會越來越大。

一年增四戶 照顧人力大斷層

南台中家扶中心寄養組長陳靜惠表示，現在面臨的兩大困境是寄養家庭父母年齡層偏高、寄養兒童需被安置的型態多元，不見得能媒合。

台中的寄養家庭五十歲以上約占七成四，六十歲以上有兩成，六十五歲必須退休，現在需寄養的孩子，嬰幼兒比率高，若寄養家庭老化，體力難負荷。

「一年才增加四戶，實在太少了！」張伏杉感嘆，不少安置兒少都是帶著傷痕與問題進入寄養家庭，狀況不盡相同，寄養父母需有極大愛心、耐心教導及包容，確實不好當，沒有穩定的家庭系統支持很難長久，加上誘因不足，很難招募新血。

寧養毛小孩 低薪族不敢加入

陳靜惠分析，台中家扶招募的寄養家庭父母，卅到四十歲僅一成一，比率偏低，這個年齡層的父母，自己的孩子還小，加上現今低薪社會，雙薪家庭持家不易，即使心有餘也力不足，很多年輕夫妻寧可養「毛小孩」，也不想養孩子。

「孩子被安置是不能等的！」台南市家防中心主任鄭妙君說，台南約七成寄養童領有身障手冊或發展遲緩，照顧上需花更多心力，費用也較高，對寄養家庭來說極具挑戰，這是各縣市共同面臨的難題；寄養父母每年要受訓約四十小時，社工會密集訪視，壓力不小，加上額外付出的心力和費用都不少，逐漸澆熄熱忱。