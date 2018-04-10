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台灣高齡社會 減稅祭誘因解決5難題

2018-04-10 23:45聯合報 記者黃安琪劉嘉韻／台北報導

少子化的社會，希望長照能實現在地老化，提供普及照顧服務體系。 圖／聯合報系資料照...
少子化的社會，希望長照能實現在地老化，提供普及照顧服務體系。 圖／聯合報系資料照片
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內政部宣布台灣正式進入「高齡社會」。台灣大學社會科學院教授、人口學專家薛承泰認為，未來七年之內，台灣將面臨教育少子化年金改革長照、貧富不均與勞動力五大難題，衝擊台灣社會。

台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，人口老化趨勢在廿年前就可以預期，並非現在才發生，但我國的相關醫療、社福配套措施，並未隨著人口老化而到位，這些配套是社會永續發展關鍵。台大公共衛生學系教授江東亮表示，聯合國已幫台灣推計到二一○○年的人口趨勢，但我國目前只推計到二○六一年，相關人口政策與配套應提早規畫。

江東亮舉例，台灣過去廣設大學，現在已嘗到大學生不足的苦果，卻仍無解決方案，而大學入學新生會從二○一五年不足，在二○○○年就已預期到了，但政府一直沒有相關作為，高齡人口政策也是一樣，必須提早應對。

在二○二五年之前，薛承泰推估，人口結構的動盪將帶來五大衝擊，包含教育少子化、年金改革、長照、貧富不均與勞動力不足難題。他舉例，政府推動長照服務，應正視台灣人口在戰後嬰兒潮世代老化浪潮、平均餘命延長等人口結構下，針對本國的人口結構特殊性進行政策規劃與調整，按部就班執行才能永續。

他指出，發揮戰後嬰兒潮世代家庭的剩餘價值，政府應提出誘因，鼓勵戰後嬰兒潮世代照顧父母能「減稅」，同時能從中領悟老化可能面臨的困難，學會預防機制；政府也應提供無障礙設施改造及指導照顧技能服務，讓戰後嬰兒潮世代提升自我照顧及保健的能力，減少日後需要長照需求。

老化長照嬰兒少子化年金改革

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