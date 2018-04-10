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台灣正式邁入高齡社會 每7個人就有1個是老人

2018-04-10 23:38聯合報 記者黃國樑／台北報導

內政部昨天宣布，台灣六十五歲以上的老年人口已於三月底突破百分之十四 ，亦即每七個...
內政部昨天宣布，台灣六十五歲以上的老年人口已於三月底突破百分之十四 ，亦即每七個人中就有一個是老人，正式邁入「高齡社會」。 圖／聯合報系資料照片
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內政部昨天表示，台灣六十五歲以上的老年人口已於三月底突破百分之十四，亦即每七個人中就有一個是老人，台灣正式宣告邁入「高齡社會」，如何維護高齡人口的生活品質與尊嚴，以及因應老化社會帶來的青壯年照顧及扶養負擔加重和少子化現象，將是政府持續努力的重要目標。

每七個人中就有一個是老人

根據世界衛生組織定義，六十五歲以上老年人口占總人口比率達到百分之七時稱為「高齡化社會」，達到百分之十四是「高齡社會」，若達百分之廿則稱為「超高齡社會」。內政部說，我國老年人口比率在民國八十二年便超過百分之七，進入高齡化社會，而後受到戰後嬰兒潮世代逐漸老邁的影響，台灣老年人口自民國一百年起加速成長，並於去年月首度超過幼年人口（老化指數達一○○點一八），直至今年三月，六十五歲以上人口占總人口比率達到百分之十四點○五，正式邁入高齡社會。

內政部表示，從各縣市觀察，也可看出高齡縣市從民國一百年的三個增加至今年三月的十五個，顯示人口老化迅速，其中，嘉義縣老年人口比率最高為百分之十八點六一，而六都中則以台北市最高為百分之十六點五八。

預估八年後就轉為超高齡

而相較於亞洲各主要國家，我國老年人口比率僅次於日本，而與南韓相當，又依國家發展委員會推估，我國由高齡社會轉為超高齡社會的時間將只有八年，預估將比日本的十一年、美國的十四年、法國廿九年及英國五十一年更快，而跟韓國八年及新加坡七年等國預估時程相當，在二○一五至二○六○年間，我國老年人口比率將從國家最低之列，變成高於美英法德義等西方國家的社會，反映我國老化速度的嚴重程度。

內政部說已經準備好了

內政部說，為因應高齡社會所帶來的人口老化、退休潮、老人安養、勞動力減少與少子化等衝擊，行政院已於去年元旦開始實施「長期照顧十年計畫二．○」，希望建構優質、平價、普及的長照服務體系。

而為提升國家競爭力，「外國專業人才延攬及雇用法」也已於去年十一月實施，鬆綁外國專業人才來台規定。內政部也已制定「內政部因應人口結構老化衝擊之對策」，強化留才、攬才；建構安全居住環境，並針對新婚、懷孕及育有未成年子女者，可優先承租社會住宅或享有租金補貼等措施。

內政部老年人口老化高齡化少子化

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