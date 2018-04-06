獅潭鄉老人多 78歲鄰長：我算年輕的了

2018-04-06 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



台3線蜿蜒在獅潭鄉客家山村約17公里，全鄉除了農業加工外，沒有一家工廠，主要農作物是桂竹筍、柑橘等作物，台3線沿途越來越多人種草莓，但還是難敵超高齡趨勢，平日街頭冷清，只有到假日遊客湧進老街，還有台3線呼嘯而過大型重機隊，平日與假日兩樣情。

獅潭鄉人口4414人，人口數苗栗縣最少，65歲以上老人有1162人，占了總人口26.33%，平均不到4個人就有1名老人，如果依實際居住人口，超高齡化勢必更嚴重，而苗栗縣全縣老人口比率15.52%。

平日白天獅潭鄉幾乎是老人家「天下」，要看到年輕人必須到老街及仙山，因為才有外地遊客，全鄉最繁華的老街，平日觀光客也不多，一家農機行40多年如一日，店主老夫婦自顧忙著修理農機，時間似乎還停留在台灣早期農村景象。

外籍看護及電動代步車，幾戶是家戶必備，81歲劉完妹沒事，喜歡坐在家門前消磨時間，她說整條街白天都只有老人家跟外勞，而鄰居老婦人大她4歲，天天下午3點騎著電動代步車，到老家的菜園種菜。

78歲新店村鄰長楊萬壽是公務員退休，他串門子與85歲黃裕昌在門前聊天，感嘆這星期又有誰過世了，「送」走幾個人，楊萬壽說，獅潭鄉人口老化世界都有名，「我78歲，算是很年輕！」沒有工作機會，農產品價格又不好，怎麼留住年輕人？還好下一代早就出外打拚發展，否則靠什麼養老人家？

獅潭鄉家戶平均存款，全台名列前茅，都是子孫賺錢奉養老人家，老人家又捨不得花錢，許多老人盼望假日子孫回來歡聚，81歲劉蘭嬌有7名女兒，同住老六天天往返苗栗市、獅潭鄉工作，劉蘭嬌清晨、傍晚種菜，白天社區上太極拳、客家八音等課程，假日外地女兒回家，團聚的氣氛熱鬧滾滾。

獅潭鄉社區免費巴士司機黃源裕也感受深刻，巴士一天兩趟除了學生外，絕大多數乘客都是老人家，他們到苗栗市買菜、就醫或洽公。