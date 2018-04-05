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這裡10年來只生14個新生兒 台灣出現「極限村落」

2018-04-05 23:57聯合報 記者魯永明蔡維斌吳淑玲卜敏正／連線報導

全台最老的村落 聽不到童聲

嘉義縣六腳鄉永賢村是全國最「老」的村落，每一百人中，有卅五人是六十五歲以上老人；在這，「寂寞」是村民的共同語言；嬰兒哭鬧聲幾乎就是「天籟」，退休的國小校長陳松雄感慨，村裡已很久不曾聽到童聲兒語。

六腳鄉衛生所調查，從九十七年到去年底，永賢村十年來只有十四名新生兒，其中九十九年及一○二年兩年掛零。

走入永賢村，村裡下田的、顧柑仔店的都是老人，全村五百四十人中，○歲至十四歲的僅有卅三人，不到全村人口的百分之七，專家推估，這一趨勢若持續，十一年後，永賢高齡長者將突破百分之五十，可能成為全台第一個「極限村落」，最終面臨併村甚至消失的命運。

六腳鄉永賢村是全國老化最高的村落，洋蔥田裡整排都是七十多歲的老婦人。擔心政府再不...
六腳鄉永賢村是全國老化最高的村落，洋蔥田裡整排都是七十多歲的老婦人。擔心政府再不設法，將來連農業都會因缺工消失。 記者卜敏正／攝影
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上個月 台灣已邁入高齡社會

台灣社會常是日本的縮影，人口老化的趨勢明顯，台大社會科學院教授薛承泰表示，今年三月台灣已正式成為「高齡社會」，六十五歲以上老年人口突破總人口數的百分之十四，他認為，現在起到二○三五年是老化最快速階段。

十鄉鎮 都是極限村高危險區

台灣除了永賢村可能成為極限村落之外，包括新北市平溪區、高雄田寮區、台南左鎮區、嘉義六腳、鹿草鄉等老年人口超過百分之廿的十個鄉鎮區，也都是未來出現「極限村落」的高危險地區。鹿草鄉長楊秀玉感慨「鄉內現在很難看到孕婦」。

嘉義永賢村 晚上7點路無人

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位於雲嘉交界的永賢村，以生產洋蔥、玉米為主，農忙時，田裡都是七、八十歲的老阿嬤在採收。晚上七點後整個村落即暗黑寂靜，路上幾乎看不到人車，全村只剩路燈和巡守隊崗亭燈光，最近的超商在七公里外。

政府再不設法 農活會缺工消失

村長侯勝堂指出，他認為永賢村的高齡人口比率應比調查的百分之卅五還高，因為很多年輕人外流只保留戶籍在永賢，「老人終有做不動的一天」，他擔心政府再不設法，將來連農業都會因缺工消失。

醫療問題更是當地隱憂，永賢連長照據點都沒有，高齡者就醫要到外地，但沒有聯外公車，醫療要靠左鄰右舍的年輕人幫忙，但鄰居也逐漸老化，白牌計程車是村民就醫的重要依靠。永賢「極限村落化」還有一個現象，老人與幼童運動休閒設施使用率，也逐漸下滑。

小辭典／空洞化、高齡化 極限村落語出日本

極限村落之名來自日本「限界集落」，是日本社會學者大野晃所創，意指因人口外流導致空洞化、高齡化，六十五歲以上人口占半數以上，共同體的機能維持已達到極限狀態的村落。

老化老年人口
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