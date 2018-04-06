協助發展環境… 營造社區力 老村回春了

平溪多山，到最近的醫院，開車也要四十分鐘。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

老化速度過快使社會難以因應，台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭指出，老年人口增加不只讓一些地區變成老人村，更可能成為無人村，若公共服務愈來愈難進入，最後可能走入廢村命運；中正大學高齡跨域創新研究中心主任郝鳳鳴認為，在家庭功能難發揮、公部門也難穩定介入下，社區是可讓老化地區活出年輕的「回春藥」。

人口變少，最擔心的是影響公共建設，陳亮恭說，人口少，公車路線和班次也會變少、郵差送信次數減少、診所因患者數目少而無法維持，這些又使更多人離開，加速人口老化或遷出，形成惡性循環。等到如果公共服務完全消失，就只能接受滅村命運，剩下的居民只能強迫遷出。

他舉老年人口超過百分之廿八的新北市平溪區為例，平溪幅員廣，有時要找到門牌的下一號，「可能得翻過一座山」，距平溪最近的汐止國泰醫院，開車也要四十分鐘。

「先改觀念，並提供環境。」郝鳳鳴說，要讓老化地區不繼續老下去，要設法鼓勵長輩願意多活動，要比年輕人動得更勤快，多接觸新的人事物，接受新觀念、新科技。然後就是營造環境，讓社區風氣溫暖友善，讓長者感覺老有所用，發展出適合當地的產業活動，讓長者得到成就感。

郝鳳鳴表示，台灣社會對於高齡風險的意識與準備仍不夠，面對高齡海嘯不能只想到養老、養生，當醫療進步，人的壽命延長，退休階段可能長達卅年，從個人、社區到社會每個環節都要做好準備，其中社區的守望力量尤顯重要。

他建議，若規模不大的社區發展老人食堂，頂多一周供餐二、三次，不妨串連其他社區，成立中央廚房，以人力銀行概念，鼓勵長輩分工協助烹煮，可提供點數等報酬獎勵，就可帶動社區活力。